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    Британский посол отказался от организованной МИД РФ встречи по делу Скрипаля

    5 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Gleb Garanich
    Британский посол отказался от организованной МИД РФ встречи по делу Скрипаля

    Британский посол отказался от организованной МИД РФ встречи по делу Скрипаля

    Британский посол отказался от организованной МИД РФ встречи по делу Скрипаля
  • Фото: Reuters © 2018, Gleb Garanich

    • Посол Великобритании в РФ не будет принимать участие во встрече, которую организовал российский МИД для иностранных дипломатических представителей, чтобы обсудить отравление в Солсбери.

    Посол Великобритании Лори Бристоу не придет в МИД России на встречу, посвященную обсуждению инцидента в Солсбери. Однако британская сторона рассматривает возможность участия в этом мероприятии на «рабочем уровне», передает «Интерфакс».

    Из сообщения посольства Великобритании: «Посол Великобритании не примет участие в сегодняшней встрече в МИД РФ. Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне».

    Между тем посольство ЕС подтвердило получение приглашения, оно будет представлено на встрече на уровне замглавы дипмиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

    смотретьМИД пригласил иностранных послов обсудить дело Скрипаля
    МИД пригласил иностранных послов обсудить дело Скрипаля
    Напомним, МИД РФ пригласил всех аккредитованных в России послов зарубежных государств на встречу, где будет разъяснена позиция Москвы по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

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