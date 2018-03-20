МИД пригласил иностранных послов обсудить дело Скрипаля

В российский МИД вызваны все аккредитованные в нашей стране зарубежные послы.
Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, встреча назначена на среду, 21 марта. Ее главной темой станет так называемое дело Скрипаля, британского шпиона, якобы отравленного сильнодействующим веществом в Солсбери, в частности, ситуация вокруг заявлений Лондона о применении на территории королевства отравляющих веществ. На встрече, как уточнила Захарова, будeт присутствовать руководство и эксперты Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.
Мария Захарова, представитель МИД РФ: «Планируется довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны».
Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Лондон утверждает, что к инциденту с нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастна Россия и лично Путин. В Москве не согласны с этим и все обвинения опровергают. Как сообщил Владимир Путин, Россия уничтожила имевшееся у нее химическое оружие. Российский лидер также отметил: «если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте, это очевидный факт, надо это понимать».
По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, давшей эксклюзивное интервью НТВ, все заявления официального Лондона по делу Скрипаля являются продолжением антироссийской кампании, которая началась несколько лет назад и связана с российской операцией в Сирии.
Мария Захарова, представитель МИД РФ: «Планируется довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны».
Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Лондон утверждает, что к инциденту с нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастна Россия и лично Путин. В Москве не согласны с этим и все обвинения опровергают. Как сообщил Владимир Путин, Россия уничтожила имевшееся у нее химическое оружие. Российский лидер также отметил: «если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте, это очевидный факт, надо это понимать».
По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, давшей эксклюзивное интервью НТВ, все заявления официального Лондона по делу Скрипаля являются продолжением антироссийской кампании, которая началась несколько лет назад и связана с российской операцией в Сирии.
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