Захарова назвала дело Скрипаля «глобальным позором Великобритании». Эксклюзив НТВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой рассказала, как заявления Великобритании о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля связаны с ситуацией в Сирии и обвинениями Дамаска в применении химического оружия.

Говоря о заявлениях Терезы Мэй по поводу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Мария Захарова напомнила, что российская сторона до сих пор не получила ответа на запрос о том, в каком состоянии находятся сейчас бывший сотрудник ГРУ и его дочь.



Мария Захарова: «Мы понятия не имеем, что с ними, где они, в каком они состоянии, что с ними делают. Вообще не знаем. В выступлении Терезы Мэй — немножко правды о том, что был такой Скрипаль. Немножко неправды о том, что это „Новичок“, который имеет отношение к России. Почему неправда? Потому что для того, чтобы установить, что это за средство, для этого нужно иметь его образец. И если ты утверждаешь, что это средство имеет отношение к России, у тебя должен быть образец».



По словам Захаровой, то, что происходит сейчас в Великобритании, — «спектакль, абсолютная мистификация и сеанс магии». Правда, с последующим разоблачением. И разоблачение, говорит представитель МИД, уже начинается.



Мария Захарова: «Это даже не смешно уже. Это вопрос глобального позора Великобритании со всеми ее спецслужбами. Это просто колоссальнейший провал».



Также Захарова отметила, что все заявления официального Лондона по делу Скрипаля являются продолжением антироссийской кампании, которая началась несколько лет назад и связана с российской операцией в Сирии.



Мария Захарова: «Эти вещи делаются как продолжение антироссийской кампании, которая стартовала несколько лет назад и имеет четкую привязку к Сирии. Потому что тема химического оружия постоянно должна звучать во всех средствах массовой информации. И нужно дискредитировать усилия России в Сирии. Нужен железобетонный аргумент, чтобы сказать: „Нет, Россия врет“. Как это можно было придумать? Вот так: Лондон, „Новичок“, Скрипаль, отравление, газ, химия. Тут уже и не нужно никаких доказательств: раз в Европе есть химия российского происхождения, значит, Россия покрывает Дамаск с применением химии там».