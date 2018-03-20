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    Самолет с высланными из Лондона дипломатами РФ приземлился во Внуково-2

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    Самолет с высланными из Лондона дипломатами РФ приземлился во Внуково-2

    Самолет с высланными из Лондона дипломатами РФ приземлился во <nobr>Внуково-2</nobr>

    Самолет с высланными из Лондона российскими дипломатами приземлился в столичном аэропорту Внуково-2.

    Самолет, на котором из Лондона прибыли 23 российских дипломата с семьями — всего около 80 человек, — ожидают микроавтобусы специального летного авиаотряда «Россия», передает РИА Новости.

    Самолет провожал посол РФ в Лондоне Александр Яковенко. Он заявил журналистам в аэропорту Стэнстед, что спокоен за будущее высланных дипломатов.

    Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Все продолжат свою карьеру. Так что все они вернутся на свои места, а потом они смогут работать в Москве, а может быть, им будут предложены какие-то посты в других странах. Так что это дело совершенно нормальное, житейское».

    Он также добавил, что будет сделано все возможное, чтобы ситуация не отразилась на семьях дипломатов.

    Александр Яковенко: «Я должен сказать, что настроение у всех очень хорошее. Единственное, конечно, по поводу чего люди беспокоились, — это как детишки закончат школу. Но мы в данном случае постарались сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя в Москве комфортно, приехали с соответствующими аттестатами, и я должен сказать, что по этой части все в порядке».

    смотретьВысланные российские дипломаты вылетели из Лондона в Москву
    Высланные российские дипломаты вылетели из Лондона в Москву
    Напомним, в ответ на высылку российских дипломатов из Лондона Москва ответила зеркально и до конца недели нашу страну должны покинуть 23 британских дипломата.

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