«Заврались и влипли»: Захарова раскрыла мотивы Лондона в деле Скрипаля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон опубликовал статью, в которой увязал президентские выборы в России с инцидентом в Солсбери. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, зачем Лондону понадобилась «новая порция фейков и нападок».
Захарова отметила, что истина лежит на поверхности — нет никаких фактов, которые указывали бы на причастность России к отравлению Скрипаля.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Штурмом очередного дна Борис Джонсон пытается: А) спасти честь Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то, что до окончания расследования, а , по сути, до его начала. Напомню, что вся информация по Солсбери имеет гриф „секретно“. Б) придумать „мотив“ России. Мотив был у Великобритании, у партнёров по НАТО. А у России мотива не было. Не было — значит, надо выдумать».
Кроме того, как отметила Захарова, подобные выпады со стороны главы британского МИД отвлекают внимание от постоянно звучащего из Москвы призыва предоставить данные по делу для начала совместного расследования. Она подчеркнула, что на 20 марта данных «предоставлено ровно ноль».
Мария Захарова: «Эта статья и другое истошное хамство как воздух необходимы правящей элите, ведь только что Скотленд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?»
Захарова отметила, что удивление вызывает и скорость, с которой британским властям удалось установить, что за вещество было использовано в Солсбери. В ОЗХО заявили, что на анализ уйдет порядка трех недель. Но британскому правительству на это хватило пары часов.
Мария Захарова: «Ряд экспертов полагают, что эта история — многоходовка: с одной стороны, новый виток мировой антироссийской кампании; с другой — возможность манипулировать Терезой Мэй. Почему? Потому что она теперь заложница своих же силовиков. От одного их слова, да что там — от одной их утечки будет зависеть ее политическая судьба. Так что, эти информационные атаки официального Лондона объяснимы — заигрались, заврались и влипли».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия должна доказать свою непричастность к инциденту в Солсбери. Он отметил, что «речь идет о презумпции невиновности». Россия не должна доказывать свою непричастность. Это Лондон должен предоставить подтверждение своих обвинений.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Штурмом очередного дна Борис Джонсон пытается: А) спасти честь Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то, что до окончания расследования, а , по сути, до его начала. Напомню, что вся информация по Солсбери имеет гриф „секретно“. Б) придумать „мотив“ России. Мотив был у Великобритании, у партнёров по НАТО. А у России мотива не было. Не было — значит, надо выдумать».
Кроме того, как отметила Захарова, подобные выпады со стороны главы британского МИД отвлекают внимание от постоянно звучащего из Москвы призыва предоставить данные по делу для начала совместного расследования. Она подчеркнула, что на 20 марта данных «предоставлено ровно ноль».
Мария Захарова: «Эта статья и другое истошное хамство как воздух необходимы правящей элите, ведь только что Скотленд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?»
Захарова отметила, что удивление вызывает и скорость, с которой британским властям удалось установить, что за вещество было использовано в Солсбери. В ОЗХО заявили, что на анализ уйдет порядка трех недель. Но британскому правительству на это хватило пары часов.
Мария Захарова: «Ряд экспертов полагают, что эта история — многоходовка: с одной стороны, новый виток мировой антироссийской кампании; с другой — возможность манипулировать Терезой Мэй. Почему? Потому что она теперь заложница своих же силовиков. От одного их слова, да что там — от одной их утечки будет зависеть ее политическая судьба. Так что, эти информационные атаки официального Лондона объяснимы — заигрались, заврались и влипли».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия должна доказать свою непричастность к инциденту в Солсбери. Он отметил, что «речь идет о презумпции невиновности». Россия не должна доказывать свою непричастность. Это Лондон должен предоставить подтверждение своих обвинений.
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