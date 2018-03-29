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    Кремль: заявления о возможном аресте российских активов вредят имиджу США

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Богодвид, Сергей Гунеев
    Кремль: заявления о возможном аресте российских активов вредят имиджу США

    Кремль: заявления о возможном аресте российских активов вредят имиджу США

    Кремль: заявления о возможном аресте российских активов вредят имиджу США
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Богодвид, Сергей Гунеев

    • Заявление американского посла Джона Хантсмана о возможном аресте российских активов из-за дела Скрипаля вредят имиджу США, заявил Дмитрий Песков.

    По словам пресс-секретаря президента РФ, Кремль внимательно следит за заявлениями, касающимися возможного ареста российских активов в других странах по так называемому делу Скрипаля. Песков отметил, что в этом случае речь идет об имидже стран как надежных экономических партнеров.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Такие решения не могут не наносить вред реноме этих стран в плане их взаимоотношений с другими инвесторами».

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    Ранее сегодня посол США в Москве Джон Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США в связи с делом Сергея Скрипаля. Осужденный в России за шпионаж и выданный Великобритании экс-полковник ГРУ вместе со своей дочерью был отравлен в начале марта в британском Солсбери. Не закончив расследование и не приведя никаких доказательств, Лондон обвинил в этом Москву, выслал 23 российских дипломатов и убедил ряд других стран, в том числе и США, предпринять аналогичные действия.

    Москва уже не раз отвергала свою причастность к инциденту со Скрипалем.

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