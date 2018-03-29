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    Посол США не исключил ареста российских активов из-за дела Скрипаля

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Богодвид
    Посол США не исключил ареста российских активов <nobr>из-за</nobr> дела Скрипаля

    Посол США не исключил ареста российских активов из-за дела Скрипаля

    Посол США не исключил ареста российских активов <nobr>из-за</nobr> дела Скрипаля
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Богодвид

    • Американский посол в Москве Джон Хантсман заявил, что США могут пойти на арест российских активов в связи с делом Скрипаля.

    Отвечая на соответствующий вопрос, дипломат подчеркнул, что «это возможно».

    Также Хантсман обратил внимание на то, что, помимо Венской конвенции, которая гарантирует неприкосновенность дипсобственности, «существуют и другие соглашения».

    При этом посол в интервью РБК выразил надежду на улучшение российско-американских отношений, но этого не удастся достичь, «пока мы не сможем конструктивно решить некоторые проблемы, которые стоят перед нами».

    На заявление Хантсмана уже ответили в Госдуме. Так, депутат Алексей Чепа отметил, что Вашингтон «умышленно нагнетает обстановку» вместо того, чтобы детально разобраться в деле Скрипаля, передает РИА Новости.

    смотретьВысылка российских дипломатов расколола Европу на два лагеря
    Высылка российских дипломатов расколола Европу на два лагеря
    Напомним, ранее власти США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В этом инциденте Лондон бездоказательно обвинил Москву. США откликнулись на призыв Великобритании, которая потребовала от своих союзников принять меры в отношении России.

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