Посол РФ в США: спецслужбы участили попытки вербовки российских дипломатов

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал на встрече с журналистами об активизации вербовочной активности американских спецслужб, а также ответил на обвинения в причастности России к делу Скрипаля.
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «В последние дни резко активизировались специальные службы США в отношении, в первую очередь, наших уезжающих товарищей. Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые пытаются установить „неформальные“, это очень деликатно сказано, отношения с нашими дипломатами, а по сути дела заставить их предать свою страну. Хочу сказать, что это не единичные случаи. Я вынужден сообщать об этих случаях в Москву».
Российский дипломат также заявил журналистам, что дело Скрипалей является лишь поводом для жестких, неадекватных шагов США в отношении российских дипломатов.
Анатолий Антонов: «Мы не получили никаких внятных объяснений причин выдворения из США российских дипломатов. Официальное объяснение того, почему закрывается наше генконсульство в Сиэтле, это то, что наши дипломаты якобы могут получать информацию о деятельности военно-морской базы США. У меня остается простой вопрос: при чем здесь дело Скрипалей? Сам собой напрашивается ответ: дело Скрипалей, по сути, является лишь поводом для всплеска русофобии, для того, чтобы американцы предприняли жесткие, неадекватные, провокационные шаги в отношении российских дипломатов и российской дипломатической собственности».
Антонов также напомнил о полной бездоказательности всех теорий о том, что Россия якобы может иметь отношение к происшествию в Солсбери, цитирует ТАСС.
Анатолий Антонов: «Всё, что мы слышали, это слова: „Мы верим, мы думаем, мы уверены“. И когда я задаю вопрос, а вы можете мне привести хоть один конкретный факт того, что это Россия ответственна за трагедию в Лондоне, ответа нет. Я даже задал американским коллегам вопрос: если у вас в суде будут обвинять какого-то человека, скажем, в убийстве, и если прокурор скажет: „по всей видимости, я верю, что этот человек убил, он виновен“, будет ли этого достаточно для судьи, чтобы послать обвиняемого на смерть? В ответ американские политики, журналисты, политологи только улыбаются».
Ранее Антонов заявил в интервью американскому телеканалу NBC News, что Москва и Вашингтон не являются врагами и должны сотрудничать.
Напомним, власти США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с якобы причастностью России к отравлению в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля. Москва объявила об об ответных мерах. Персонами нон грата объявили 60 американских дипломатов, было решено закрыть генконсульство США в Петербурге. Великобритания бездоказательно обвинила Россию в причастности к происшествию в Солсбери и объявила о высылке российских дипломатов, потребовав от союзников поступить аналогичным образом. В пятницу у здания МИД РФ в Москве в связи с вызовом послов, которым объявили о зеркальных мерах России, возникла настоящая пробка из посольских машин.
Российский дипломат также заявил журналистам, что дело Скрипалей является лишь поводом для жестких, неадекватных шагов США в отношении российских дипломатов.
Анатолий Антонов: «Мы не получили никаких внятных объяснений причин выдворения из США российских дипломатов. Официальное объяснение того, почему закрывается наше генконсульство в Сиэтле, это то, что наши дипломаты якобы могут получать информацию о деятельности военно-морской базы США. У меня остается простой вопрос: при чем здесь дело Скрипалей? Сам собой напрашивается ответ: дело Скрипалей, по сути, является лишь поводом для всплеска русофобии, для того, чтобы американцы предприняли жесткие, неадекватные, провокационные шаги в отношении российских дипломатов и российской дипломатической собственности».
Антонов также напомнил о полной бездоказательности всех теорий о том, что Россия якобы может иметь отношение к происшествию в Солсбери, цитирует ТАСС.
Анатолий Антонов: «Всё, что мы слышали, это слова: „Мы верим, мы думаем, мы уверены“. И когда я задаю вопрос, а вы можете мне привести хоть один конкретный факт того, что это Россия ответственна за трагедию в Лондоне, ответа нет. Я даже задал американским коллегам вопрос: если у вас в суде будут обвинять какого-то человека, скажем, в убийстве, и если прокурор скажет: „по всей видимости, я верю, что этот человек убил, он виновен“, будет ли этого достаточно для судьи, чтобы послать обвиняемого на смерть? В ответ американские политики, журналисты, политологи только улыбаются».
Ранее Антонов заявил в интервью американскому телеканалу NBC News, что Москва и Вашингтон не являются врагами и должны сотрудничать.
Напомним, власти США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с якобы причастностью России к отравлению в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля. Москва объявила об об ответных мерах. Персонами нон грата объявили 60 американских дипломатов, было решено закрыть генконсульство США в Петербурге. Великобритания бездоказательно обвинила Россию в причастности к происшествию в Солсбери и объявила о высылке российских дипломатов, потребовав от союзников поступить аналогичным образом. В пятницу у здания МИД РФ в Москве в связи с вызовом послов, которым объявили о зеркальных мерах России, возникла настоящая пробка из посольских машин.
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