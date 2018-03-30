Антонов: Россия и США не являются врагами и должны сотрудничать

Посол РФ в США Анатолий Антонов дал интервью американскому телеканалу.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил в интервью американскому телеканалу NBC News, что хоть американская администрация и называет Россию соперником, Москва и Вашингтон не являются врагами, и страны должны сотрудничать.
Российский дипломат также отметил, что не знает, у какой страны мог быть мотив для отравления Скрипалей. По словам Антонова, Россия готова принять участие в расследовании.
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Мы бы хотели работать вместе с США, Великобританией, чтобы понять, кто несет ответственность за эту атаку в Солсбери. И чтобы наказать виновных, и чтобы предотвратить подобные действия в будущем».
Дипломату также задали вопрос, считает ли он, что США и Россия находятся в состоянии холодной войны.
Анатолий Антонов: «Это зависит от нас, решить, находимся ли мы в ситуации холодной войны или нет. Я не помню такого плохого состояния наших отношений. Существует огромное недоверие между США и Россией, но в то же время я хочу подчеркнуть, что у нас есть огромный потенциал для сотрудничества».
Напомним, власти США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон бездоказательно обвинил Москву. Аналогичные антироссийские меры по просьбе Великобритании приняты и некоторыми другими европейскими странами. Москва объявила об об ответных мерах. Персонами нон грата объявили 60 американских дипломатов, было решено закрыть генконсульство США в Петербурге. Также было объявлено о высылке дипломатов из еще 23 стран. В пятницу у здания МИД РФ в Москве в связи с вызовом послов возникла настоящая пробка из посольских автомобилей
Российский дипломат также отметил, что не знает, у какой страны мог быть мотив для отравления Скрипалей. По словам Антонова, Россия готова принять участие в расследовании.
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Мы бы хотели работать вместе с США, Великобританией, чтобы понять, кто несет ответственность за эту атаку в Солсбери. И чтобы наказать виновных, и чтобы предотвратить подобные действия в будущем».
Дипломату также задали вопрос, считает ли он, что США и Россия находятся в состоянии холодной войны.
Анатолий Антонов: «Это зависит от нас, решить, находимся ли мы в ситуации холодной войны или нет. Я не помню такого плохого состояния наших отношений. Существует огромное недоверие между США и Россией, но в то же время я хочу подчеркнуть, что у нас есть огромный потенциал для сотрудничества».
Напомним, власти США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон бездоказательно обвинил Москву. Аналогичные антироссийские меры по просьбе Великобритании приняты и некоторыми другими европейскими странами. Москва объявила об об ответных мерах. Персонами нон грата объявили 60 американских дипломатов, было решено закрыть генконсульство США в Петербурге. Также было объявлено о высылке дипломатов из еще 23 стран. В пятницу у здания МИД РФ в Москве в связи с вызовом послов возникла настоящая пробка из посольских автомобилей
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