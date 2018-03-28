Скотленд-Ярд: Скрипалей отравили у входа в дом

Британская полиция заявила об обнаружении следов
нервно-паралитического вещества у дверей дома Сергея Скрипаля.
В Скотленд-Ярде заявили о том, что Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия попали под действие нервно-паралитического вещества у себя дома в Солсбери.
Дин Хейдон, заместитель помощника Скотленд-Ярда, старший национальный координатор контртеррористического подразделения полиции Лондона: «На этой стадии расследования мы полагаем, что Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического вещества у входной двери своего дома. Специалисты установили, что наибольшая концентрация нервно-паралитического вещества была у входной двери по данному адресу».
Напомним, бывший британский шпион 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил в произошедшем Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. Лондон также потребовал от своих союзников принять в отношении России аналогичные меры. 26 марта стало известно власти США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. О высылке российских дипломатов также объявили несколько стран ЕС, в том числе Франция, Германия и Польша.
В МИД РФ назвали обвинения британских властей «крупнейшей манипуляцией мировым общественным мнением». В российском внешнеполитическом ведомстве выразили недоумение заключением британских властей «об ответственности государства в химической атаке на основании шести картинок».
Ранее в среду стало известно, что британские власти решили изучить обстоятельства выдачи гражданам РФ так называемых золотых виз.
Дин Хейдон, заместитель помощника Скотленд-Ярда, старший национальный координатор контртеррористического подразделения полиции Лондона: «На этой стадии расследования мы полагаем, что Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического вещества у входной двери своего дома. Специалисты установили, что наибольшая концентрация нервно-паралитического вещества была у входной двери по данному адресу».
Напомним, бывший британский шпион 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил в произошедшем Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. Лондон также потребовал от своих союзников принять в отношении России аналогичные меры. 26 марта стало известно власти США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. О высылке российских дипломатов также объявили несколько стран ЕС, в том числе Франция, Германия и Польша.
В МИД РФ назвали обвинения британских властей «крупнейшей манипуляцией мировым общественным мнением». В российском внешнеполитическом ведомстве выразили недоумение заключением британских властей «об ответственности государства в химической атаке на основании шести картинок».
Ранее в среду стало известно, что британские власти решили изучить обстоятельства выдачи гражданам РФ так называемых золотых виз.
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