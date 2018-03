Шесть картинок: как Британия принимала решение о «вине России» по делу Скрипаля

Показанные дипломатам в британском посольстве в Москве слайды и комментарии к ним опубликованы газетой « Коммерсант ». Из нового только то, что на смену выражению highly likely («весьма вероятно») пришла фраза there is no doubt («нет сомнений»). Все шесть слайдов изучил Эта презентация перевернула фундаментальные представления о презумпции невиновности . Оказывается, достаточно просто красиво оформить бездоказательные обвинения, призвать союзников поверить на слово — и целая страна из категории виновной «с высокой долей вероятности» становится «виновной без малейшего сомнения».Тут главное как подать. Первый слайд английской презентации, как в принципе и все остальные, не содержит ничего нового. Название, хронология покушения, карта перемещения Сергея Скрипаля и его дочери. Последний пункт — высылка из страны 23 «незарегистрированных офицеров российской разведки», то есть наших дипломатов.Второй слайд назван броско: «Новая фаза российской агрессии». Описание «Новичка», «первый случай использования химического оружия в Европе после Второй мировой», «Россия во всем виновата, имела возможности и мотив». И самое интересное: «Никакого заслуживающего доверия альтернативного объяснения не существует». Другими словами, все заявления российской стороны не в счет.Третий слайд описывает воздействие «Новичка» на организм человека и приводит статистику пострадавших и привлеченных к расследованию британских военных.И самое эффектное — на четвертом слайде, озаглавленном так: «Длинный список враждебных действий России». Тут собрали все: убийство Литвиненко, атака на Интернет Эстонии, вторжение в Грузию (хотя на Западе признали, что Грузия первой напала на Южную Осетию), оккупация Крыма (несмотря на референдум), дестабилизация Украины (вспомним госпожу Нуланд), сбитый над Донбассом Boeing MH-17 (расследование еще не завершилось), взлом Бундестага, вмешательство в выборы в США, попытка переворота в Черногории, атака с помощью вируса-вымогателя NotPetya и, наконец, отравление Сергея и Юлии Скрипаль — наверное, чтобы не осталось никаких сомнений.Последний слайд — меры, принятые правительством Великобритании, и снова возложение вины на Россию. Притом что гендиректор организации по запрещению химического оружия заявляет: первые выводы о типе отравляющего вещества будут сделаны только через несколько недель. Но разве сейчас это кого-то волнует?, официальный представитель МИД РФ: «Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе шести картинок приняты решения об ответственности государства в химической атаке».При этом в Москве еще раз подчеркивают, что до сих пор не получили из Лондона никакой информации — лишь одни обвинения., пресс-секретарь президента РФ: «К нашему большому сожалению, до сих пор сколько-нибудь адекватных или вразумительных доказательств или объяснений позиции, которая была занята официальным Лондоном, мы не видели. Никакой информации Лондон российской стороне так и не представлял. Сообщение, которое вы, собственно, видели в СМИ, где утверждается, что именно эта информация была представлена в качестве основных аргументов, конечно, вряд ли это выдерживает критику».Именно эти слайды англичане показывали иностранным послам на брифинге в московском посольстве 22 марта — всего за 4 дня до массовой высылки российских дипломатов. В нашем МИДе назвали это частью политической провокации.: «Анализ совокупности всех обстоятельств свидетельствует о незаинтересованности британских властей в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери и наводит нас на мысль о возможной причастности к нему спецслужб Великобритании . Если российской стороне не будут предоставлены убедительные доказательства обратного, будем считать, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации».При этом в Государственном департаменте США признали, что тоже не видели фактов. Хезер Науэрт заявила, что в их ведомство информация не поступала, и им пришлось просто поверить Лондону., глава пресс-службы Госдепа США: «Великобритания — наш союзник. И когда Великобритания говорит нам, что у них есть доказательства, что они знают, что Россия ответственна за это, у нас есть все основания верить им».Интересно, что будет, если вдруг неожиданно для Лондона и Вашингтона, выяснится, что обвинять целую страну без каких-либо доказательств противоречит не только закону, но и здравому смыслу?