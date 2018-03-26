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    Девятнадцать стран вышлют 111 российских дипломатов из-за дела Скрипаля

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    Девятнадцать стран вышлют 111 российских дипломатов из-за дела Скрипаля

    Девятнадцать стран вышлют 111 российских дипломатов <nobr>из-за</nobr> дела Скрипаля

    США, Канада, Украина и 16 европейских стран сообщили о высылке российских дипломатов из-за отравления британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. Всего будут выдворены 111 человек.

    Штаты должны будут покинуть в течение недели 60 человек. Это 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН, причем последних обвинили в работе на разведку. Кроме того, Вашингтон закрывает российское генконсульство в Сиэтле. Этот шаг в Белом доме объяснили «близостью генконсульства к одной из баз подводных лодок».

    Также о высылке ряда российских дипломатов заявили 16 европейских стран: Германия, Франция, Польша высылают по четыре российских дипломата, Чехия и Литва — по три, Дания, Италия, Испания, Нидерланды, Албания — по два, Финляндия, Латвия, Эстония, Румыния, Хорватия и Швеция — по одному.

    Аналогичные меры предпримут Украина, чей президент Пётр Порошенко объявил о высылке сразу 13 дипломатов «в духе солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС», и Канада (высылает четырех).

    Россия в связи с высылкой российских дипломатов выразила протест. Это решение в ведомстве расценили как недружественное и не отвечающее задачам по установлению виновных в отравлении Скрипалей.

    смотретьСМИ: около 20 стран Евросоюза могут выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля
    СМИ: около 20 стран Евросоюза могут выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля
    Лондон, говорится в сообщении МИД РФ, занял по инциденту в Солсбери предвзятую и лицемерную позицию, выдвигая огульные обвинения в адрес Москвы, а солидарность с ним ряда других западных стран является продолжением линии на эскалацию. И этот шаг не останется без ответа, дали сегодня понять в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, окончательное решение по ответным мерам Москвы после анализа ситуации примет президент.

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