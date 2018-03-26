Береговая охрана <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Береговая охрана 16+
    •  
    Украина выдворяет 13 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Великобритания, Украина, санкции, отравление, шпионаж, Порошенко, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУкраина выдворяет 13 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

    Украина выдворяет 13 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

    7 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Палинчак
    Украина выдворяет 13 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

    Украина выдворяет 13 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

    Украина выдворяет 13 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Палинчак

      • Украина приняла решение о выдворении 13 российских дипломатов в связи с делом об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Пётр Порошенко.

      Пётр Порошенко: «В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из немногих оставшихся».

      ПП: У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія) Україна у дусі солідарності з нашими британськими…

      Опубликовано Петро Порошенко 26 марта 2018 г.


      Ранее сообщалось, что США и целый ряд европейских стран высылают российских дипломатов. Так, Вашингтон принял решение выдворить из страны 60 сотрудников дипмиссий и закрыть консульство в Сиэтле. Это уже подтвердили в российском посольстве. Германия высылает четырех дипломатов, так же как Франция и Польша; Нидерланды — двоих, Литва — троих, Эстония и Латвия — по одному дипломату.

      смотретьСМИ: Трамп готов выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля
      СМИ: Трамп готов выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля
      Таким образом страны Евросоюза решили поддержать Великобританию, взвалившую вину за отравление Сергея Скрипаля на Москву. Российские власти причастность к инциденту неоднократно отвергали.

      Новости по теме

      Отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru