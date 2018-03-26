Украина выдворяет 13 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Украина приняла решение о выдворении 13 российских дипломатов в связи с делом об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Пётр Порошенко.
Пётр Порошенко: «В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из немногих оставшихся».
Ранее сообщалось, что США и целый ряд европейских стран высылают российских дипломатов. Так, Вашингтон принял решение выдворить из страны 60 сотрудников дипмиссий и закрыть консульство в Сиэтле. Это уже подтвердили в российском посольстве. Германия высылает четырех дипломатов, так же как Франция и Польша; Нидерланды — двоих, Литва — троих, Эстония и Латвия — по одному дипломату.
Таким образом страны Евросоюза решили поддержать Великобританию, взвалившую вину за отравление Сергея Скрипаля на Москву. Российские власти причастность к инциденту неоднократно отвергали.
ПП: У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія) Україна у дусі солідарності з нашими британськими…Опубликовано Петро Порошенко 26 марта 2018 г.
Ранее сообщалось, что США и целый ряд европейских стран высылают российских дипломатов. Так, Вашингтон принял решение выдворить из страны 60 сотрудников дипмиссий и закрыть консульство в Сиэтле. Это уже подтвердили в российском посольстве. Германия высылает четырех дипломатов, так же как Франция и Польша; Нидерланды — двоих, Литва — троих, Эстония и Латвия — по одному дипломату.
Таким образом страны Евросоюза решили поддержать Великобританию, взвалившую вину за отравление Сергея Скрипаля на Москву. Российские власти причастность к инциденту неоднократно отвергали.
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