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    США и ряд стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов. Великобритания, Европейский союз, дипломатия, отравление, расследование, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСША и ряд стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов

    США и ряд стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов

    31 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Игорь Зарембо
    США и ряд стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов

    США и ряд стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов

    США и ряд стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов
    • Фото: РИА Новости © 2018, Игорь Зарембо

      • Власти США объявили о решении выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство с Сиэтле. О высылке дипломатов РФ в связи с делом Сергея Скрипаля, который был отравлен в начале марта в британском Солсбери, объявили также ФРГ, Франция, Польша и страны Прибалтики.

      Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.

      Эти меры приняты в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Отмечается, что высылаемые дипломаты должны в течение недели покинуть территорию США.

      Вслед за США о высылке российских дипломатов после инцидента в Солсбери сообщили Канада и ряд стран ЕС. Это Польша, ФРГ, Франция, Латвия, Литва и Эстония, Нидерланды, Дания, Чехия, Финляндия, Румыния, Хорватия.

      Ранее СМИ сообщали, что около 20 европейских стран вслед за Великобританией могут выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля. На такие меры готовы пойти Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания и страны Прибалтики. На прошлой неделе на саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза согласовали общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о «весьма вероятной» ответственности России.

      смотретьСМИ: около 20 стран Евросоюза могут выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля
      СМИ: около 20 стран Евросоюза могут выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля
      Кроме того, Совет национальной безопасности США рекомендовал Дональду Трампу выслать российских дипломатов из страны, чтобы продемонстрировать солидарность с Великобританией.

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