СМИ: Трамп готов выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Президент США Дональд Трамп согласился с рекомендациями своих советников и готов выслать из страны российских дипломатов в ответ на инцидент в Солсбери, сообщают американские СМИ.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, американский лидер прислушался к требованиям Совета нацбезопасности США и заявил о своей готовности выслать из страны «десятки российских дипломатов». Однако, отмечают собеседники агентства, перед тем как пойти на такой шаг, Трамп хочет убедиться, что европейские союзники США поступят так же.
Ожидается, что о принятии каких-либо мер в отношении России глава США объявит в понедельник. При этом в окружении Трампа опасаются, что до этого времени он может изменить свое решение.
Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности США рекомендовал Трампу последовать примеру Великобритании и выслать российских дипломатов из страны в связи с делом об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери.
Напомним, 4 марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон обвинил в произошедшем Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. После британские власти потребовали от стран Евросоюза принять в отношении России аналогичные меры.
Сегодня западные СМИ сообщили, что выслать российских дипломатов вслед за Великобританией согласились около 20 европейских стран. На такие меры готовы пойти Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания и страны Прибалтики.
Ожидается, что о принятии каких-либо мер в отношении России глава США объявит в понедельник. При этом в окружении Трампа опасаются, что до этого времени он может изменить свое решение.
Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности США рекомендовал Трампу последовать примеру Великобритании и выслать российских дипломатов из страны в связи с делом об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери.
Напомним, 4 марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон обвинил в произошедшем Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. После британские власти потребовали от стран Евросоюза принять в отношении России аналогичные меры.
Сегодня западные СМИ сообщили, что выслать российских дипломатов вслед за Великобританией согласились около 20 европейских стран. На такие меры готовы пойти Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания и страны Прибалтики.
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