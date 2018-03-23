Эстония пригрозила выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Эстонский премьер заявил, что его страна готова пойти на антироссийские меры в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.
Юри Ратас заявил, что уже отказался от предложения посетить Россию в мае, и отметил, что теперь Эстония может выслать российских дипломатов.
Юри Ратас, премьер-министр Эстонии: «Одним из возможных шагов является высылка российских дипломатов. Конечно, мы находимся в тесном контакте с Великобританией и также надеемся, что Москва будет в полной мере сотрудничать с Лондоном».
По словам эстонского премьера, эти и другие антироссийские меры необходимо «тщательно обсудить» в начале следующей недели, передает РИА Новости.
В свою очередь министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер решил предложить правительству запретить въезд в страну 49 лицам из так называемого списка Магницкого.
Напомним, Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон поспешил обвинить в произошедшем Москву и, не предъявив никаких доказательств, выслал из страны 23 российских дипломата. При этом британские власти потребовали от стран Евросоюза принять в отношении России аналогичные меры. В ответ Москва объявила персонами нон грата 23 британских дипломата, отозвала разрешение на открытие консульства Великобритании в Петербурге и объявила о закрытии Британского совета.
Также стало известно, что Евросоюз решил временно отозвать для консультаций своего посла из России. Кроме того, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что власти страны могут выслать сотрудников российских ведомств, заподозренных в разведывательной деятельности.
Юри Ратас, премьер-министр Эстонии: «Одним из возможных шагов является высылка российских дипломатов. Конечно, мы находимся в тесном контакте с Великобританией и также надеемся, что Москва будет в полной мере сотрудничать с Лондоном».
По словам эстонского премьера, эти и другие антироссийские меры необходимо «тщательно обсудить» в начале следующей недели, передает РИА Новости.
В свою очередь министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер решил предложить правительству запретить въезд в страну 49 лицам из так называемого списка Магницкого.
Напомним, Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон поспешил обвинить в произошедшем Москву и, не предъявив никаких доказательств, выслал из страны 23 российских дипломата. При этом британские власти потребовали от стран Евросоюза принять в отношении России аналогичные меры. В ответ Москва объявила персонами нон грата 23 британских дипломата, отозвала разрешение на открытие консульства Великобритании в Петербурге и объявила о закрытии Британского совета.
Также стало известно, что Евросоюз решил временно отозвать для консультаций своего посла из России. Кроме того, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что власти страны могут выслать сотрудников российских ведомств, заподозренных в разведывательной деятельности.
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