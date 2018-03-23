СМИ: ЕС временно отзовет из России посла для консультаций

Евросоюз отзывает для консультаций посла в России из солидарности с выводами Лондона о якобы причастности России в деле Скрипаля.
Евросоюз решил временно отозвать для консультаций своего посла из России в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля. Об этом сообщили в пресс-службе ЕС. Это решение не отражено в итоговом документе саммита ЕС, так как «об этом должно быть объявлено главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини».
Накануне лидеры стран Евросоюза в Брюсселе в течение нескольких часов обсуждали инцидент в Солсбери. Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что участники встречи согласились с Великобританией в том, что «Россия вероятно несет ответственность» за отравление британского шпиона. По словам политика, «другого правдоподобного объяснения» просто нет.
Впрочем, в заявлении по итогам первого дня саммита ЕС говорится, что никаких практических мер против России принято не было. Ангела Меркель заявила, что необходимо дождаться результатов анализов проб отравляющего вещества экспертами Организации по запрещению химического оружия. Ее сотрудники уже работают в Великобритании.
Ранее появилась информация, что Тереза Мэй намерена убедить европейских партнеров последовать примеру Лондона и также выслать российских дипломатов. Официально о чем-то подобном на саммите ЕС не говорилось, однако СМИ сообщили, что вопрос о высылке дипломатов теперь рассматривают Франция, Польша и прибалтийские страны.
Напомним официальный Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии 4 марта в городе Солсбери. В Лондоне заявляют, что преступление было совершено с помощью нервно-паралитического вещества российской разработки. Из Лондона выслали более 20 российских дипломатов с семьями. Они уже вернулись в Россию.
Россия полностью отвергает все обвинения в причастности к происшествию. МИД РФ обратил внимание на явные странности всей этой истории и потребовал предоставить информацию о ходе расследования происшествия.
Накануне лидеры стран Евросоюза в Брюсселе в течение нескольких часов обсуждали инцидент в Солсбери. Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что участники встречи согласились с Великобританией в том, что «Россия вероятно несет ответственность» за отравление британского шпиона. По словам политика, «другого правдоподобного объяснения» просто нет.
Впрочем, в заявлении по итогам первого дня саммита ЕС говорится, что никаких практических мер против России принято не было. Ангела Меркель заявила, что необходимо дождаться результатов анализов проб отравляющего вещества экспертами Организации по запрещению химического оружия. Ее сотрудники уже работают в Великобритании.
Ранее появилась информация, что Тереза Мэй намерена убедить европейских партнеров последовать примеру Лондона и также выслать российских дипломатов. Официально о чем-то подобном на саммите ЕС не говорилось, однако СМИ сообщили, что вопрос о высылке дипломатов теперь рассматривают Франция, Польша и прибалтийские страны.
Напомним официальный Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии 4 марта в городе Солсбери. В Лондоне заявляют, что преступление было совершено с помощью нервно-паралитического вещества российской разработки. Из Лондона выслали более 20 российских дипломатов с семьями. Они уже вернулись в Россию.
Россия полностью отвергает все обвинения в причастности к происшествию. МИД РФ обратил внимание на явные странности всей этой истории и потребовал предоставить информацию о ходе расследования происшествия.
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