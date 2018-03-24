Около 20 стран ЕС могут выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля

СМИ сообщили, что около 20 европейских стран вслед за Великобританией могут выслать российских дипломатов
из-за дела Скрипаля.
На такие меры готовы пойти Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания и страны Прибалтики. В минувший четверг на саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза согласовали общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о «весьма вероятной» ответственности России.
Москва обвинения опровергает. Позже было объявлено о временном отзыве посла ЕС из России.
Между тем Совет национальной безопасности США рекомендовал Дональду Трампу выслать российских дипломатов из страны, чтобы продемонстрировать солидарность с Великобританией. В Госдепартаменте уже сообщили, что Вашингтон продолжает изучать варианты дополнительных санкций, но конкретное решение не принято.
Москва обвинения опровергает. Позже было объявлено о временном отзыве посла ЕС из России.
Между тем Совет национальной безопасности США рекомендовал Дональду Трампу выслать российских дипломатов из страны, чтобы продемонстрировать солидарность с Великобританией. В Госдепартаменте уже сообщили, что Вашингтон продолжает изучать варианты дополнительных санкций, но конкретное решение не принято.
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