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    Около 20 стран ЕС могут выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Великобритания, Европейский союз, дипломатия, отравление, расследование, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОколо 20 стран ЕС могут выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля

    Около 20 стран ЕС могут выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля

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    Около 20 стран ЕС могут выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля

    Около 20 стран ЕС могут выслать российских дипломатов <nobr>из-за</nobr> дела Скрипаля

      СМИ сообщили, что около 20 европейских стран вслед за Великобританией могут выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

      На такие меры готовы пойти Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания и страны Прибалтики. В минувший четверг на саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза согласовали общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о «весьма вероятной» ответственности России.

      Москва обвинения опровергает. Позже было объявлено о временном отзыве посла ЕС из России.

      Между тем Совет национальной безопасности США рекомендовал Дональду Трампу выслать российских дипломатов из страны, чтобы продемонстрировать солидарность с Великобританией. В Госдепартаменте уже сообщили, что Вашингтон продолжает изучать варианты дополнительных санкций, но конкретное решение не принято.

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