СМИ: СНБ рекомендовал Трампу выслать дипломатов РФ из-за дела Скрипаля

Совет национальной безопасности (СНБ) США рекомендовал Трампу последовать примеру Великобритании и выслать российских дипломатов из страны, сообщают СМИ. В Госдепе США заявили, что пока не готовы объявить о
каких-либо мерах в отношении России.
Как передает CNN, на заседании СНБ США рассматривался вопрос вариантов действий на случай, если президент США решит предпринять шаги против России в связи с отравлением в Солсбери бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Телеканал CNN сообщил, что рекомендация СНБ о высылке российских дипломатов направлена на рассмотрение президента США Дональда Трампа.
Как передает ТАСС, эту информацию журналистам уже прокомментировали в Госдепартаменте США.
Хезер Науэрт, глава пресс-службы Госдепартамента США: «Соединённые Штаты рассматривают ряд вариантов мер по реагированию на возмутительные действия России в Великобритании, чтобы продемонстрировать солидарность с нашим союзником и привлечь Россию к ответственности за ее явное нарушение международных норм и соглашений».
При этом Науэрт заявила, что «пока не может объявить о каких-либо действиях» в отношении России.
Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предоставила лидерам стран Евросоюза некие доказательства того, что Россия якобы причастна к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля в Солбсери. При этом Меркель не объяснила о каких «доказательствах» идет речь, но добавила, что Берлин и Париж «будут очень внимательно следить» за расследованием, которое проводят эксперты Организации по запрещению химоружия. По словам Меркель, Германия и Франция намерены приготовить для России «скоординированный и решительный» ответ.
Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта в британском Солсбери. Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в применении против Скрипалей «нервно-паралитического вещества „Новичок“ российской разработки» и выслал из страны 23 российских дипломата. Тереза Мэй потребовала от стран ЕС принять аналогичные меры в адрес российских дипломатических работников.
В ответ Москва объявила о высылке 23 британских дипломатов и отозвала разрешение на открытие консульства Великобритании в Петербурге. Россия полностью отрицает обвинения в своей якобы причастности к происшествию в Солсбери. МИД РФ указал на явные нестыковки в деле Скрипаля и потребовал предоставить информацию о ходе расследования.
Накануне Евросоюз решил временно отозвать для консультаций своего посла в РФ. О готовности поддержать инициативу Мэй объявили в Прибалтике. В то время как главы правительств других стран призывают не давать оценок в деле Скрипаля, и не обострять отношения с Россией, не имея доказательств.
Как передает ТАСС, эту информацию журналистам уже прокомментировали в Госдепартаменте США.
Хезер Науэрт, глава пресс-службы Госдепартамента США: «Соединённые Штаты рассматривают ряд вариантов мер по реагированию на возмутительные действия России в Великобритании, чтобы продемонстрировать солидарность с нашим союзником и привлечь Россию к ответственности за ее явное нарушение международных норм и соглашений».
При этом Науэрт заявила, что «пока не может объявить о каких-либо действиях» в отношении России.
Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предоставила лидерам стран Евросоюза некие доказательства того, что Россия якобы причастна к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля в Солбсери. При этом Меркель не объяснила о каких «доказательствах» идет речь, но добавила, что Берлин и Париж «будут очень внимательно следить» за расследованием, которое проводят эксперты Организации по запрещению химоружия. По словам Меркель, Германия и Франция намерены приготовить для России «скоординированный и решительный» ответ.
Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта в британском Солсбери. Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в применении против Скрипалей «нервно-паралитического вещества „Новичок“ российской разработки» и выслал из страны 23 российских дипломата. Тереза Мэй потребовала от стран ЕС принять аналогичные меры в адрес российских дипломатических работников.
В ответ Москва объявила о высылке 23 британских дипломатов и отозвала разрешение на открытие консульства Великобритании в Петербурге. Россия полностью отрицает обвинения в своей якобы причастности к происшествию в Солсбери. МИД РФ указал на явные нестыковки в деле Скрипаля и потребовал предоставить информацию о ходе расследования.
Накануне Евросоюз решил временно отозвать для консультаций своего посла в РФ. О готовности поддержать инициативу Мэй объявили в Прибалтике. В то время как главы правительств других стран призывают не давать оценок в деле Скрипаля, и не обострять отношения с Россией, не имея доказательств.
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