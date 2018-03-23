Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    Главы правительств Финляндии и Греции не одобряют флешмоб Терезы Мэй. Великобритания, Европейский союз, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлавы правительств Финляндии и Греции не одобряют флешмоб Терезы Мэй

    Главы правительств Финляндии и Греции не одобряют флешмоб Терезы Мэй

    комментировать

    Главы правительств Финляндии и Греции не одобряют флешмоб Терезы Мэй

    Главы правительств Финляндии и Греции не одобряют флешмоб Терезы Мэй

      Великобритания сгущает краски вокруг России. Премьер страны Тереза Мэй назвала Москву «угрозой для всей Европы» и призвала коллег устроить мировой флешмоб по высылке российских дипломатов.

      Такое заявление британский премьер-министр сделала в Брюсселе на саммите ЕС. Правда, как Мэй не старалась подговорить политиков в кулуарах, обеспечить себе всеобщую поддержку, похоже, она так и не смогла.

      Глава правительства Финляндии Юха Сипиля заявил, что Евросоюз на этот инцидент отреагировать, конечно, должен, но только не с помощью санкций. А премьер Греции Алексис Ципрас призвал «очень осторожно и ответственно» отнестись к делу Скрипаля и без доказательств не обострять отношения с Россией.

      Итоговое решение по этому вопросу в Брюсселе пока не приняли. Ранее сообщалось, что идея Мэй о высылке российских дипломатов нашла поддержку только у президента Литвы.

      Напомним, работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон моментально обвинил Москву в причастности к этому происшествию. МИД РФ указал на нестыковки в деле Скрипаля и потребовал предоставить информацию о ходе расследования.

      Новости по теме

      Отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru