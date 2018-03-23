Главы правительств Финляндии и Греции не одобряют флешмоб Терезы Мэй

Великобритания сгущает краски вокруг России. Премьер страны Тереза Мэй назвала Москву «угрозой для всей Европы» и призвала коллег устроить мировой флешмоб по высылке российских дипломатов.
Такое заявление британский премьер-министр сделала в Брюсселе на саммите ЕС. Правда, как Мэй не старалась подговорить политиков в кулуарах, обеспечить себе всеобщую поддержку, похоже, она так и не смогла.
Глава правительства Финляндии Юха Сипиля заявил, что Евросоюз на этот инцидент отреагировать, конечно, должен, но только не с помощью санкций. А премьер Греции Алексис Ципрас призвал «очень осторожно и ответственно» отнестись к делу Скрипаля и без доказательств не обострять отношения с Россией.
Итоговое решение по этому вопросу в Брюсселе пока не приняли. Ранее сообщалось, что идея Мэй о высылке российских дипломатов нашла поддержку только у президента Литвы.
Напомним, работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон моментально обвинил Москву в причастности к этому происшествию. МИД РФ указал на нестыковки в деле Скрипаля и потребовал предоставить информацию о ходе расследования.
Глава правительства Финляндии Юха Сипиля заявил, что Евросоюз на этот инцидент отреагировать, конечно, должен, но только не с помощью санкций. А премьер Греции Алексис Ципрас призвал «очень осторожно и ответственно» отнестись к делу Скрипаля и без доказательств не обострять отношения с Россией.
Итоговое решение по этому вопросу в Брюсселе пока не приняли. Ранее сообщалось, что идея Мэй о высылке российских дипломатов нашла поддержку только у президента Литвы.
Напомним, работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон моментально обвинил Москву в причастности к этому происшествию. МИД РФ указал на нестыковки в деле Скрипаля и потребовал предоставить информацию о ходе расследования.
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