Британская полиция спилила скамейку, на которой нашли Скрипалей

Полиция демонтировала в Солсбери скамейку, на которой нашли отравленного британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Как передает телеканал Sky News, в Солсбери одетые в защитные костюмы полицейские сначала упаковали скамейку в пластик, демонтировали ее с помощью пилы и лома, а затем увезли на фургоне.
Как пишет The Guardian со ссылкой на информацию Скотленд-Ярда, скамейку собираются хранить в качестве «потенциального вещественного доказательства преступления» при расследовании дела об отравлении Скрипалей.
Напомним, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании 66-летний Сергей Скрипаль, и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил в произошедшем Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. Премьер Великобритании Тереза Мэй призвала страны Евросоюза принять аналогичные меры в отношении России. Но большинство европейских стран идею не поддержали. В ответ Москва объявила о высылке 23 британских дипломатов, закрытии «Британского совета» и отозвала разрешение на открытие консульства в Петербурге. Евросоюз решил временно отозвать для консультаций своего посла из России.
Россия отрицает все обвинения в причастности к происшествию в Солсбери. МИД РФ указал на явные нестыковки в этих обвинениях и потребовал предоставить информацию о ходе расследования происшествия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.
Как пишет The Guardian со ссылкой на информацию Скотленд-Ярда, скамейку собираются хранить в качестве «потенциального вещественного доказательства преступления» при расследовании дела об отравлении Скрипалей.
Напомним, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании 66-летний Сергей Скрипаль, и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил в произошедшем Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. Премьер Великобритании Тереза Мэй призвала страны Евросоюза принять аналогичные меры в отношении России. Но большинство европейских стран идею не поддержали. В ответ Москва объявила о высылке 23 британских дипломатов, закрытии «Британского совета» и отозвала разрешение на открытие консульства в Петербурге. Евросоюз решил временно отозвать для консультаций своего посла из России.
Россия отрицает все обвинения в причастности к происшествию в Солсбери. МИД РФ указал на явные нестыковки в этих обвинениях и потребовал предоставить информацию о ходе расследования происшествия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.
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