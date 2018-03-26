Госдеп обвинил высылаемых из ООН россиян в работе на разведку

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов. По словам высокопоставленных представителей Вашингтона, некоторые высылаемые занимались разведывательной деятельностью.
Речь идет о 48 дипломатах и дополнительно о 12 членах постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке. Утверждается, что последние якобы занимаются разведывательной деятельностью.
Госдепартамент США: «Мы начали процесс высылки из российской миссии при ООН 12 сотрудников разведки, которые злоупотребили своими привилегиями во время проживания в США».
Согласно предписанию, высылаемые сотрудники должны покинуть страну в течение семи дней.
Также в Вашингтоне сообщили, что готовы принять новые меры в случае ответа России на высылку дипломатов и закрытие генконсульства в Сиэтле.
Представитель Белого дома: «Мы не собираемся предсказывать, каким будет ответ российского правительства. Мы оставляем за собой право реагировать дальше на любые российские ответные меры против наших целиком оправданных действий сегодня».
В понедельник США и целый ряд европейских стран объявили, что высылают российских дипломатов. Так, Вашингтон принял решение выдворить из страны 60 сотрудников дипмиссий и закрыть консульство в Сиэтле. Это уже подтвердили в российском посольстве.
Германия высылает четырех дипломатов, так же как и Франция и Польша. Нидерланды и Дания — двоих. Литва и Чехия — троих, Эстония и Латвия — по одному дипломату. Таким образом страны Евросоюза решили поддержать Великобританию, голословно взвалившую вину за отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля на Москву.
Госдепартамент США: «Мы начали процесс высылки из российской миссии при ООН 12 сотрудников разведки, которые злоупотребили своими привилегиями во время проживания в США».
Согласно предписанию, высылаемые сотрудники должны покинуть страну в течение семи дней.
Также в Вашингтоне сообщили, что готовы принять новые меры в случае ответа России на высылку дипломатов и закрытие генконсульства в Сиэтле.
Представитель Белого дома: «Мы не собираемся предсказывать, каким будет ответ российского правительства. Мы оставляем за собой право реагировать дальше на любые российские ответные меры против наших целиком оправданных действий сегодня».
В понедельник США и целый ряд европейских стран объявили, что высылают российских дипломатов. Так, Вашингтон принял решение выдворить из страны 60 сотрудников дипмиссий и закрыть консульство в Сиэтле. Это уже подтвердили в российском посольстве.
Германия высылает четырех дипломатов, так же как и Франция и Польша. Нидерланды и Дания — двоих. Литва и Чехия — троих, Эстония и Латвия — по одному дипломату. Таким образом страны Евросоюза решили поддержать Великобританию, голословно взвалившую вину за отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля на Москву.
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