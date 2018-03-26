Россия пообещала ответ на высылку дипломатов из США и ЕС

В МИД РФ пообещали ответить на высылку российских дипломатов из США и стран ЕС.
МИД РФ: «Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем».
В Москве также выразили решительный протест в связи с принятым рядом стран — членов ЕС и НАТО решением.
МИД РФ: «Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в деле Скрипалей и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации».
В понедельник США объявили о решении выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство с Сиэтле. Вслед за американскими властями о высылке российских дипломатов после инцидента в Солсбери сообщили Канада и целый ряд стран ЕС. Это Польша, ФРГ, Франция, Латвия, Литва, Эстония, Нидерланды, Дания, Чехия, Финляндия, Румыния, Италия, Хорватия.
Госдепартамент США: «Мы начали процесс высылки из российской миссии при ООН 12 сотрудников разведки, которые злоупотребили своими привилегиями во время проживания в США».
Таким образом страны Евросоюза решили поддержать Великобританию, голословно взвалившую вину за отравление британского шпиона Сергея Скрипаля на Москву.
В Москве также выразили решительный протест в связи с принятым рядом стран — членов ЕС и НАТО решением.
МИД РФ: «Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в деле Скрипалей и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации».
В понедельник США объявили о решении выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство с Сиэтле. Вслед за американскими властями о высылке российских дипломатов после инцидента в Солсбери сообщили Канада и целый ряд стран ЕС. Это Польша, ФРГ, Франция, Латвия, Литва, Эстония, Нидерланды, Дания, Чехия, Финляндия, Румыния, Италия, Хорватия.
Госдепартамент США: «Мы начали процесс высылки из российской миссии при ООН 12 сотрудников разведки, которые злоупотребили своими привилегиями во время проживания в США».
Таким образом страны Евросоюза решили поддержать Великобританию, голословно взвалившую вину за отравление британского шпиона Сергея Скрипаля на Москву.
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