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    Россия пообещала ответ на высылку дипломатов из США и ЕС

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова
    Россия пообещала ответ на высылку дипломатов из США и ЕС

    Россия пообещала ответ на высылку дипломатов из США и ЕС

    Россия пообещала ответ на высылку дипломатов из США и ЕС
  • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова

    • В МИД РФ пообещали ответить на высылку российских дипломатов из США и стран ЕС.

    МИД РФ: «Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем».

    В Москве также выразили решительный протест в связи с принятым рядом стран — членов ЕС и НАТО решением.

    МИД РФ: «Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в деле Скрипалей и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации».

    В понедельник США объявили о решении выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство с Сиэтле. Вслед за американскими властями о высылке российских дипломатов после инцидента в Солсбери сообщили Канада и целый ряд стран ЕС. Это Польша, ФРГ, Франция, Латвия, Литва, Эстония, Нидерланды, Дания, Чехия, Финляндия, Румыния, Италия, Хорватия.

    смотретьСМИ: около 20 стран Евросоюза могут выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля
    СМИ: около 20 стран Евросоюза могут выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля
    Госдепартамент США: «Мы начали процесс высылки из российской миссии при ООН 12 сотрудников разведки, которые злоупотребили своими привилегиями во время проживания в США».

    Таким образом страны Евросоюза решили поддержать Великобританию, голословно взвалившую вину за отравление британского шпиона Сергея Скрипаля на Москву.

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