В Лондоне не удивились ответу Москвы на высылку российских дипломатов

Представитель МИД Великобритании заявила, что решение РФ выдворять дипломатических работников тех стран, которые ранее высылали российских дипломатов, не является неожиданным.
Представитель британского МИД отметила, что ответные шаги Москвы «вызывают сожаление». При этом сотрудница внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнула, что на российском государстве лежит «вина за попытку убийства двух человек на британской земле», передает агентство Associated Press.
По мнению представителя МИД Британии, Россия своими действиями «нарушила международное право и Конвенцию о запрещении химического оружия», а реакция других стран «продемонстрировала глубину международного беспокойства».
Ранее после необоснованных обвинений Британии в связи с инцидентом в британском Солсбери 25 европейских государств (18 стран Европейского союза, а также Албания, Македония, Норвегия, Черногория, Украина, Молдавия и Грузия), а также США заявили о поддержке Лондона и высылке российских дипломатов из своих стран.
В пятницу МИД РФ объявил об ответных мерах в отношении США: до 5 апреля Россию должны покинуть 60 американских дипломатов, до субботы должно быть закрыто генконсульство этой страны в Санкт-Петербурге. Также сегодня Москва потребовала привести штат сотрудников британских дипучреждений в РФ в соответствие с численностью российских дипучреждений в Британии. Кроме того о высылке трех своих дипломатов из РФ сообщили в МИД Чехии.
Ранее в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании нашу страну покинули 23 сотрудника британских посольств. Кроме того, закрылось консульство Великобритании в Петербурге и была остановлена деятельность Британского совета.
4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Скрипаль до сих пор находится в коме, состояние его дочери улучшилось, она может принимать пищу и разговаривать. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.
По мнению представителя МИД Британии, Россия своими действиями «нарушила международное право и Конвенцию о запрещении химического оружия», а реакция других стран «продемонстрировала глубину международного беспокойства».
Ранее после необоснованных обвинений Британии в связи с инцидентом в британском Солсбери 25 европейских государств (18 стран Европейского союза, а также Албания, Македония, Норвегия, Черногория, Украина, Молдавия и Грузия), а также США заявили о поддержке Лондона и высылке российских дипломатов из своих стран.
В пятницу МИД РФ объявил об ответных мерах в отношении США: до 5 апреля Россию должны покинуть 60 американских дипломатов, до субботы должно быть закрыто генконсульство этой страны в Санкт-Петербурге. Также сегодня Москва потребовала привести штат сотрудников британских дипучреждений в РФ в соответствие с численностью российских дипучреждений в Британии. Кроме того о высылке трех своих дипломатов из РФ сообщили в МИД Чехии.
Ранее в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании нашу страну покинули 23 сотрудника британских посольств. Кроме того, закрылось консульство Великобритании в Петербурге и была остановлена деятельность Британского совета.
4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Скрипаль до сих пор находится в коме, состояние его дочери улучшилось, она может принимать пищу и разговаривать. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.
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