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    Россия готовится к выдворению более 50 британских дипломатов

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    Россия готовится к выдворению более 50 британских дипломатов

    Россия готовится к выдворению более 50 британских дипломатов

    Москва в ответ на действия Лондона собирается выслать более 50 британских дипломатов, не считая тех, которым уже было объявлено о выдворении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, сейчас британских дипломатов в России примерно на 50 больше, чем российских в Великобритании. И высылка этих людей должна установить паритет по числу сотрудников дипломатических представительств в двух странах.

    Повторю то, что рассказала агентствам, отвечая на их многочисленные вопросы о «дипломатических разменах» с…

    Опубликовано Марией Захаровой 31 марта 2018 г.


    При этом Захарова уточнила, что для установления паритета Лондону придется сократить число дипломатических и технических сотрудников «чуть больше» чем на 50, сообщает Reuters.

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    Дипломатическая война: как Россия ответила на враждебные действия США
    Напомним, что ранее Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери и объявил о высылке 23 российских дипломатов. Аналогичные шаги предпринял еще ряд западных стран. США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Накануне в МИД РФ были вызваны послы этих стран, где им объявили об ответных мерах Москвы.

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