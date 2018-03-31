Россия готовится к выдворению более 50 британских дипломатов

Москва в ответ на действия Лондона собирается выслать более 50 британских дипломатов, не считая тех, которым уже было объявлено о выдворении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, сейчас британских дипломатов в России примерно на 50 больше, чем российских в Великобритании. И высылка этих людей должна установить паритет по числу сотрудников дипломатических представительств в двух странах.
При этом Захарова уточнила, что для установления паритета Лондону придется сократить число дипломатических и технических сотрудников «чуть больше» чем на 50, сообщает Reuters.
Напомним, что ранее Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери и объявил о высылке 23 российских дипломатов. Аналогичные шаги предпринял еще ряд западных стран. США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Накануне в МИД РФ были вызваны послы этих стран, где им объявили об ответных мерах Москвы.
Повторю то, что рассказала агентствам, отвечая на их многочисленные вопросы о «дипломатических разменах» с…Опубликовано Марией Захаровой 31 марта 2018 г.
При этом Захарова уточнила, что для установления паритета Лондону придется сократить число дипломатических и технических сотрудников «чуть больше» чем на 50, сообщает Reuters.
Напомним, что ранее Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери и объявил о высылке 23 российских дипломатов. Аналогичные шаги предпринял еще ряд западных стран. США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Накануне в МИД РФ были вызваны послы этих стран, где им объявили об ответных мерах Москвы.
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