Лондон созывает заседание ОЗХО для обсуждения инцидента в Солсбери

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон настаивает на том, что только Россия могла быть источником вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.
Борис Джонсон: «Не может быть никаких сомнений, что именно было использовано, и не остается никакого альтернативного объяснения относительно виновника — только Россия имеет средства, мотив и соответствующее прошлое».
Министр подчеркнул, что Лондон никогда не сомневался в результатах анализа вещества, сделанного экспертами лаборатории в Портон-Дауне, однако теперь четыре лаборатории подтвердили данные выводы.
Как говорится в заявлении Джонсона, Великобритания созывает специальную сессию исполнительного совета ОЗХО 18 апреля.
Борис Джонсон: «Мы будем безустанно работать с нашими партнерами, чтобы помочь ликвидации использования оружия такого вида, и мы созвали сессию исполнительного совета ОЗХО в следующую среду для обсуждения дальнейших шагов».
Кроме того, говоря о деле об отравлении Скрипаля, Джонсон отметил: «Кремль должен дать ответы», сообщает РИА Новости.
В четверг эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что при покушении на Скрипаля и его дочь Юлию было использовано вещество «Новичок». Однако организация не определила его происхождение. Россия, напомним, категорически отвергает все спекуляции о причастности к отравлению Скрипалей.
Министр подчеркнул, что Лондон никогда не сомневался в результатах анализа вещества, сделанного экспертами лаборатории в Портон-Дауне, однако теперь четыре лаборатории подтвердили данные выводы.
Как говорится в заявлении Джонсона, Великобритания созывает специальную сессию исполнительного совета ОЗХО 18 апреля.
Борис Джонсон: «Мы будем безустанно работать с нашими партнерами, чтобы помочь ликвидации использования оружия такого вида, и мы созвали сессию исполнительного совета ОЗХО в следующую среду для обсуждения дальнейших шагов».
Кроме того, говоря о деле об отравлении Скрипаля, Джонсон отметил: «Кремль должен дать ответы», сообщает РИА Новости.
В четверг эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что при покушении на Скрипаля и его дочь Юлию было использовано вещество «Новичок». Однако организация не определила его происхождение. Россия, напомним, категорически отвергает все спекуляции о причастности к отравлению Скрипалей.
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