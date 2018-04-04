Москва получила от ОЗХО ответы на вопросы по делу Скрипаля

В постпредстве России при ОЗХО подтвердили получение ответов на 13 вопросов по делу Скрипаля.
Москва получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на 13 вопросов по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом ТАСС сообщили в постпредстве России при организации.
Из сообщения постпредства РФ при ОЗХО: «Да, мы получили ответы. Они изучаются».
В представительстве уточнили, что документ был получен накануне вечером, и добавили, что по существу ОЗХО ответила только на один вопрос. О каком вопросе идет речь, в представительстве пока не уточнили.
Напомним, список из 13 вопросов по делу Скрипаля МИД РФ направил ОЗХО в воскресенье. В частности, российскую сторону интересует, какого рода помощь Лондон запросил у ОЗХО. Другой, не менее важный вопрос, звучит так: что конкретно Великобритания просит подтвердить техсекретариат ОЗХО — только ли факт применения нервно-паралитического вещества или же то, что оно относится к типу «Новичок» по западной классификации?
Ранее список из 14 вопросов российское посольство в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании. Все эти вопросы также связаны с делом Скрипаля. Еще 10 вопросов Москва адресовала Парижу.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку, и его дочь Юлия, которая имеет российское гражданство, были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта. Великобритания поспешила обвинить в произошедшем Россию, не предоставив никаких доказательств. Россия отвергает все обвинения.
Из сообщения постпредства РФ при ОЗХО: «Да, мы получили ответы. Они изучаются».
В представительстве уточнили, что документ был получен накануне вечером, и добавили, что по существу ОЗХО ответила только на один вопрос. О каком вопросе идет речь, в представительстве пока не уточнили.
Напомним, список из 13 вопросов по делу Скрипаля МИД РФ направил ОЗХО в воскресенье. В частности, российскую сторону интересует, какого рода помощь Лондон запросил у ОЗХО. Другой, не менее важный вопрос, звучит так: что конкретно Великобритания просит подтвердить техсекретариат ОЗХО — только ли факт применения нервно-паралитического вещества или же то, что оно относится к типу «Новичок» по западной классификации?
Ранее список из 14 вопросов российское посольство в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании. Все эти вопросы также связаны с делом Скрипаля. Еще 10 вопросов Москва адресовала Парижу.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку, и его дочь Юлия, которая имеет российское гражданство, были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта. Великобритания поспешила обвинить в произошедшем Россию, не предоставив никаких доказательств. Россия отвергает все обвинения.
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