Лаборатория в Швейцарии отказалась комментировать слова Лаврова о химикате BZ

В швейцарской лаборатории, которая проводила независимую экспертизу вещества, которым были отравлены Скрипали, заявили, что не могут «в независимой манере» комментировать полученные сведения.
Представители лаборатории из швейцарского города Шпиц на своей странице Twitter отказались комментировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в ходе исследования химвещества по инциденту в Солсбери эта лаборатория нашла следы химоружия, стоявшего на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО.
Лаборатория в Шпице: «Только ОЗХО может комментировать это утверждение. Мы же можем повторить лишь то, что заявили 10 дней назад: мы не сомневаемся, что лаборатория в Портон-Дауне идентифицировала вещество как „Новичок“. Портон-Даун, как и Шпиц, — это назначенные лаборатории ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить».
На минувшей неделе ОЗХО опубликовала отчет по результатам расследования инцидента в Солсбери. Документ подтверждает использование токсичного химического вещества для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако при этом не указывает его название и происхождение. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, заявил, что Москва на условиях конфиденциальности получила результаты исследования. По словам Лаврова, в документе говорится, что в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ (химическое оружие второй категории). Эта рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не осуществлялось, заявил Лавров.
Российская сторона обратилась в ОЗХО с вопросом, почему информация по делу Скрипалей швейцарских экспертов из лаборатории в Шпице не была использована в итоговом докладе.
Лаборатория в Шпице: «Только ОЗХО может комментировать это утверждение. Мы же можем повторить лишь то, что заявили 10 дней назад: мы не сомневаемся, что лаборатория в Портон-Дауне идентифицировала вещество как „Новичок“. Портон-Даун, как и Шпиц, — это назначенные лаборатории ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить».
На минувшей неделе ОЗХО опубликовала отчет по результатам расследования инцидента в Солсбери. Документ подтверждает использование токсичного химического вещества для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако при этом не указывает его название и происхождение. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, заявил, что Москва на условиях конфиденциальности получила результаты исследования. По словам Лаврова, в документе говорится, что в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ (химическое оружие второй категории). Эта рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не осуществлялось, заявил Лавров.
Российская сторона обратилась в ОЗХО с вопросом, почему информация по делу Скрипалей швейцарских экспертов из лаборатории в Шпице не была использована в итоговом докладе.
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