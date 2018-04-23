Гендиректор ОЗХО: вещество, которым отравили Скрипалей, могло быть изготовлено где угодно

Глава Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю стал жертвой розыгрыша российских пранкеров Алексея Столярова и Владимира Кузнецова (Лексус и Вован). В беседе с
«премьер-министром Польши» (так представились пранкеры) дипломат признал, что вещество, которым отравили Сергея и Юлию, могло быть изготовлено в любой стране, где есть лаборатория и специалисты высокого уровня.
Пранкеры: «Изготовление частными лицами невозможно?»
Ахмет Узюмджю: «Нет, я думаю, мы можем исключить это… Согласно нашим экспертам, оно может быть произведено в любой стране… Россия заявляет, что разработка этого вещества проводилась еще где-то. Это тоже может быть правдой, но страны, которые могут разрабатывать это вещество, могли бы были делать это с целью защиты, чтобы создать антидоты против этого вещества. В таком случае разработки этого вещества разрешены (нашей организацией) и о них не обязательно уведомлять (ОЗХО)».
Пранкеры: «То есть могло быть произведено в любой стране?»
Ахмет Узюмджю: «Теоретически да».
Пранкеры: «Теоретически даже в США?»
Ахмет Узюмджю: «Абсолютно, в любой стране, где есть химические эксперты, потому что вещество, которое использовалось, как мне заявили наши эксперты, в общем доступе. В этом и проблема в отношении этого токсичного химического вещества: материал для производства этого вещества доступен без всяких препятствий. Тем не менее, нужны высококвалифицированные специалисты и хорошего уровня лаборатория».
Еще одной темой разговора главы ОЗХО с пранкерами стало расследование «химической атаки» в сирийском городе Дума. Россия отрицает, что такая атака действительно имела место, и приводит доказательства того, что это было не более чем постановкой. Глава ОЗХО признал, что Россия помогает в расследовании этой ситуации.
Пранкеры: «Россия сотрудничает с вами?»
Ахмет Узюмджю: «Похоже, что они хотят помочь нам развернуться и обеспечить безопасность».
Пранкеры: «Русские заявляют, что якобы нашли в Думе контейнеры с хлором из Германии и дымовые шашки из Солсбери. Что вы думаете об этом? Стоит ли эти случаи тоже расследовать?»
Ахмет Узюмджю: «Это доступное вещество. Его можно найти на рынках, он может быть немецким, польским, турецким. Это не доказывает вовлеченность какой-либо страны. Его можно легко купить. Тем не менее, мы видели цилиндры, которые были произведены только в военных целях, для бомбардировок, и там был хлор».
Пранкеры: «Вы верите, что Россия специально дезинфицирует место происшествия (в Думе), как заявляет Госдеп, и поэтому не пускает вас? Это технически возможно на такой территории?»
Ахмет Узюмджю: «Мы слышали эту спекуляцию от нескольких стран, и мы не можем это подтвердить. В любом случае мы будем проводить расследование, не только основываясь на тех образцах, что мы найдем на этих местах».
Ахмет Узюмджю: «Нет, я думаю, мы можем исключить это… Согласно нашим экспертам, оно может быть произведено в любой стране… Россия заявляет, что разработка этого вещества проводилась еще где-то. Это тоже может быть правдой, но страны, которые могут разрабатывать это вещество, могли бы были делать это с целью защиты, чтобы создать антидоты против этого вещества. В таком случае разработки этого вещества разрешены (нашей организацией) и о них не обязательно уведомлять (ОЗХО)».
Пранкеры: «То есть могло быть произведено в любой стране?»
Ахмет Узюмджю: «Теоретически да».
Пранкеры: «Теоретически даже в США?»
Ахмет Узюмджю: «Абсолютно, в любой стране, где есть химические эксперты, потому что вещество, которое использовалось, как мне заявили наши эксперты, в общем доступе. В этом и проблема в отношении этого токсичного химического вещества: материал для производства этого вещества доступен без всяких препятствий. Тем не менее, нужны высококвалифицированные специалисты и хорошего уровня лаборатория».
Еще одной темой разговора главы ОЗХО с пранкерами стало расследование «химической атаки» в сирийском городе Дума. Россия отрицает, что такая атака действительно имела место, и приводит доказательства того, что это было не более чем постановкой. Глава ОЗХО признал, что Россия помогает в расследовании этой ситуации.
Пранкеры: «Россия сотрудничает с вами?»
Ахмет Узюмджю: «Похоже, что они хотят помочь нам развернуться и обеспечить безопасность».
Пранкеры: «Русские заявляют, что якобы нашли в Думе контейнеры с хлором из Германии и дымовые шашки из Солсбери. Что вы думаете об этом? Стоит ли эти случаи тоже расследовать?»
Ахмет Узюмджю: «Это доступное вещество. Его можно найти на рынках, он может быть немецким, польским, турецким. Это не доказывает вовлеченность какой-либо страны. Его можно легко купить. Тем не менее, мы видели цилиндры, которые были произведены только в военных целях, для бомбардировок, и там был хлор».
Пранкеры: «Вы верите, что Россия специально дезинфицирует место происшествия (в Думе), как заявляет Госдеп, и поэтому не пускает вас? Это технически возможно на такой территории?»
Ахмет Узюмджю: «Мы слышали эту спекуляцию от нескольких стран, и мы не можем это подтвердить. В любом случае мы будем проводить расследование, не только основываясь на тех образцах, что мы найдем на этих местах».
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