В сирийской Думе статисты перед камерой изображали жертв химатаки и пускали пену изо рта

Сирийским журналистам удалось найти людей, которые участвовали в создании постановочных роликов о химатаке в Думе. Репортеры взяли интервью у боевика одной из оппозиционных группировок. Он заявил, что занимался подбором реквизита и статистов для одного из подобных видео.
Перед съемочной группой стояла задача показать жертв внезапного авианалета с использованием отравляющих веществ. Для этого авторы даже написали подробный сценарий.
Фарес Мухаммад Майяса: «Мы снимали других людей, которых мы привезли с собой. Мы положили их на землю, брызгали водой, чтобы они выглядели так, как будто бы они действительно пострадали. Мы не смогли снять видео ни с первого, ни со второго, ни с третьего дубля. Пришлось много с ними поработать, чтобы вид у них был на самом деле очень болезненный. Нужно было добиться, чтобы было видно, что человек не играет, а на самом деле сильно болен и говорит правду. У нас это получилось только с пятого или даже с седьмого раза».
Журналисты смогли побеседовать с жительницей Думы, которая за небольшую плату сыграла роль жертвы химатаки. По ее словам, чтобы имитировать последствия отравления, актерам приходилось использовать подручные средства.
Рихаб Али Мансур, местная жительница: «Меня одели в молитвенный костюм, положили в рот зубную пасту и попросили, чтобы я прополоскала рот водой, чтобы пошла белая пена изо рта. Попросили также, чтобы я легла на пол и сделала вид, что я без сознания, чтобы вода с зубной пастой постепенно вытекала из моего рта. Я должна была стараться не шевелиться. Они сделали один или два дубля».
Между тем место одной из предполагаемых химатак в сирийской Думе посетили эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Сотрудники организации собрали пробы воздуха и грунта, чтобы отправить в Нидерланды для анализа. По итогам исследования должны составить доклад, который затем передадут на рассмотрение странам — участницам Конвенции о запрещении химоружия.
Фарес Мухаммад Майяса: «Мы снимали других людей, которых мы привезли с собой. Мы положили их на землю, брызгали водой, чтобы они выглядели так, как будто бы они действительно пострадали. Мы не смогли снять видео ни с первого, ни со второго, ни с третьего дубля. Пришлось много с ними поработать, чтобы вид у них был на самом деле очень болезненный. Нужно было добиться, чтобы было видно, что человек не играет, а на самом деле сильно болен и говорит правду. У нас это получилось только с пятого или даже с седьмого раза».
Журналисты смогли побеседовать с жительницей Думы, которая за небольшую плату сыграла роль жертвы химатаки. По ее словам, чтобы имитировать последствия отравления, актерам приходилось использовать подручные средства.
Рихаб Али Мансур, местная жительница: «Меня одели в молитвенный костюм, положили в рот зубную пасту и попросили, чтобы я прополоскала рот водой, чтобы пошла белая пена изо рта. Попросили также, чтобы я легла на пол и сделала вид, что я без сознания, чтобы вода с зубной пастой постепенно вытекала из моего рта. Я должна была стараться не шевелиться. Они сделали один или два дубля».
Между тем место одной из предполагаемых химатак в сирийской Думе посетили эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Сотрудники организации собрали пробы воздуха и грунта, чтобы отправить в Нидерланды для анализа. По итогам исследования должны составить доклад, который затем передадут на рассмотрение странам — участницам Конвенции о запрещении химоружия.
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