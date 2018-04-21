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    Инспекторы ОЗХО собрали образцы на месте предполагаемой химатаки в Думе

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    Инспекторы ОЗХО собрали образцы на месте предполагаемой химатаки в Думе

    Инспекторы ОЗХО собрали образцы на месте предполагаемой химатаки в Думе

    Специалисты миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетили одно из мест предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума для сбора образцов.

    О посещении Думы специалистами из ОЗХО сообщается на сайте организации.

    Из сообщения ОЗХО: «Группа в составе миссии по выяснению фактов Организации по запрещению химического оружия сегодня посетила одно из мест в Думе (Сирийская Арабская Республика), чтобы собрать образцы для проведения анализа в связи с предполагаемым использованием химического оружия 7 апреля 2018 года».

    В сообщении отмечается, что эксперты проведут оценку ситуации и сообщит о дальнейших шагах. Предполагается повторная поездка на место предполагаемых событий.

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    Ранее в МИД РФ подчеркнули, что ожидают от инспекторов беспристрастного расследования всех обстоятельств произошедшего и скорейшего представления объективного доклада. При этом официальный представитель министерства Мария Захарова напомнила, что эксперты прибыли лишь спустя 11 дней после официального запроса Дамаска. Также она заметила, что это первое за всю историю существования сирийского «химического досье» посещение инспекторами места якобы имевшего место быть химинцидента. До сих пор все расследования проводились дистанционно.

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    В Москве убеждены, что химического инцидента в Думе 7 апреля вообще не было, и считают произошедшее инсценировкой. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что у России есть «неопровержимые доказательства» причастности к этой «провокации» спецслужб Великобритании и, «возможно, старших союзников из Вашингтона».

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