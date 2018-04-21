Кто и как снимал «химатаку» в сирийской Думе: расследование НТВ

Западный мир во главе с США в очередной раз потрясен страшными событиями в Сирии и спешит обвинить в предполагаемой химатаке официальный Дамаск. При этом у американских властей даже не возникло вопроса, зачем Асад, очевидно побеждая, применяет запрещенное химоружие? Почему пострадали исключительно мирные жители?
В самом центре Думы есть подвалы, входы в которые уже опечатали военные. В них были обнаружены кустарные мастерские по изготовлению оружия: вёдра с гранатами, мины, мешки и бочки с ядовитыми химическими веществами. Местные рассказывают: таких укромных мест в городе у боевиков было много. В одном из них российские военные нашли целый склад химических веществ. Александр Родионов, специалист войск радиационной, химической и биологической защиты, осмотрел помещение и подтвердил: оно могло быть лабораторией для производства химоружия.
Неужели химатака — не провокация? На видео, показанном «Белыми касками», люди задыхаются даже в кислородных масках, плачут дети, санитары поливают всех водой. Но местные жители до этого видео и не слышали ни о какой химатаке в городе. Раджан — санитар, он работал в больнице в день предполагаемой химатаки и осматривал пациентов, попавших на видео.
Раджан, санитар: «Мы лечили этих людей, но все это были обычные больные, да, кто-то задыхался от поднятой в тот день взрывами пыли, но они не были пострадавшими от химической атаки. Мы им помогли, и они ушли домой».
Одним из тех пациентов был 11-летний мальчик Хасан Диаб. Отец мальчика Омар Диаб уверяет: никакой химической атаки не было, мальчик здоров. Было только кино.
Кому же было выгодно снять такой фильм? Сирийский политик Фираз Надим уверен: Вашингтон был здесь не зрителем, а продюсером.
Фираз Надим, первый секретарь молодежной Партии развития и перемен Сирии: «Это не первый раз, когда раз мы видим такие провокации. Причина понятна: наша армия при поддержке России и Ирана достигла большого успеха, и вот тут и придумали эту атаку, чтобы была причина ударить по Сирии».
Подробности — в материале корреспондента НТВ Михаила Богданова.
Неужели химатака — не провокация? На видео, показанном «Белыми касками», люди задыхаются даже в кислородных масках, плачут дети, санитары поливают всех водой. Но местные жители до этого видео и не слышали ни о какой химатаке в городе. Раджан — санитар, он работал в больнице в день предполагаемой химатаки и осматривал пациентов, попавших на видео.
Раджан, санитар: «Мы лечили этих людей, но все это были обычные больные, да, кто-то задыхался от поднятой в тот день взрывами пыли, но они не были пострадавшими от химической атаки. Мы им помогли, и они ушли домой».
Одним из тех пациентов был 11-летний мальчик Хасан Диаб. Отец мальчика Омар Диаб уверяет: никакой химической атаки не было, мальчик здоров. Было только кино.
Кому же было выгодно снять такой фильм? Сирийский политик Фираз Надим уверен: Вашингтон был здесь не зрителем, а продюсером.
Фираз Надим, первый секретарь молодежной Партии развития и перемен Сирии: «Это не первый раз, когда раз мы видим такие провокации. Причина понятна: наша армия при поддержке России и Ирана достигла большого успеха, и вот тут и придумали эту атаку, чтобы была причина ударить по Сирии».
Подробности — в материале корреспондента НТВ Михаила Богданова.
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