Отец сирийского мальчика Хасана рассказал НТВ о съемках «химатаки» в Думе

Из Думы приходят все новые доказательства того, что химатаки на город не было. Отец мальчика, который невольно стал одним из героев ролика «Белых касок», готов дать показания любым международным организациям. Как все было на самом деле, отец и сын рассказали специальному корреспонденту НТВ в Сирии Алексею Ивлиеву.
Обстановка возле ставшей знаменитой больницы в Думе, где снималась фейковая история о применении химических отравляющих веществ, сейчас спокойная. Там журналистам позволено работать даже без бронежилетов. Потому корреспонденты любых западных телекомпаний могут приехать, чтобы убедиться, что там не использовались химические отравляющие вещества.
Сейчас туда стекаются сотни пациентов из всех населенных пунктов Восточной Гуты. Там есть и детское отделение, и женское. Там же прямо в коридорах лежат и мужчины, и старики. Машины сирийского Красного Полумесяца привозят пациентов буквально каждую минуту. В импровизированном приемном отделении большая очередь. Вторая подземная палата — то самое место, где проходили постановочные съемки ролика, размещенного в Интернете. Там сейчас оказывают медицинскую помощь и нет никаких следов химических отравляющих веществ. Сейчас легко сравнить кадры, попавшие в тот ролик, который был показан на всех зарубежных каналах, и то помещение, где вновь принимают пациентов.
Омар Диаб вместе со своим сыном Хасаном вновь вернулся в госпиталь, чтобы рассказать журналистам, что там происходило на самом деле, когда Дума еще находилась под контролем боевиков. По его словам, он был задержан ими, его документы разорваны. Омару предложили или сотрудничать с ними, брать в руки оружие и воевать, или отправиться в тюрьму. Так этот мужчина оказался за решеткой.
Его жена и трое детей в это время прятались в подвале собственного дома рядом с госпиталем, без еды. В какой-то момент в их дом спустились боевики и, несмотря на протесты матери, забрали Хасана. Так мальчик оказался в больнице и попал в кадры того отснятого ролика.
Омар Диаб: «После съемок моего сына, как и других детей, подняли сюда. Здесь им дали сладости и финики, и мой продрогший от холода сын много часов сидел здесь. Забрать его я смог лишь после того, как меня отпустили».
Глава семьи говорит, что он хотел бы рассказать о том, что случилось в Думе всем журналистам, и готов дать показания в любой стране мира. А Хасан сказал, что в его доме не осталось ни одной игрушки. Все, что было ценного в их квартире, украли боевики.
Сейчас туда стекаются сотни пациентов из всех населенных пунктов Восточной Гуты. Там есть и детское отделение, и женское. Там же прямо в коридорах лежат и мужчины, и старики. Машины сирийского Красного Полумесяца привозят пациентов буквально каждую минуту. В импровизированном приемном отделении большая очередь. Вторая подземная палата — то самое место, где проходили постановочные съемки ролика, размещенного в Интернете. Там сейчас оказывают медицинскую помощь и нет никаких следов химических отравляющих веществ. Сейчас легко сравнить кадры, попавшие в тот ролик, который был показан на всех зарубежных каналах, и то помещение, где вновь принимают пациентов.
Омар Диаб вместе со своим сыном Хасаном вновь вернулся в госпиталь, чтобы рассказать журналистам, что там происходило на самом деле, когда Дума еще находилась под контролем боевиков. По его словам, он был задержан ими, его документы разорваны. Омару предложили или сотрудничать с ними, брать в руки оружие и воевать, или отправиться в тюрьму. Так этот мужчина оказался за решеткой.
Его жена и трое детей в это время прятались в подвале собственного дома рядом с госпиталем, без еды. В какой-то момент в их дом спустились боевики и, несмотря на протесты матери, забрали Хасана. Так мальчик оказался в больнице и попал в кадры того отснятого ролика.
Омар Диаб: «После съемок моего сына, как и других детей, подняли сюда. Здесь им дали сладости и финики, и мой продрогший от холода сын много часов сидел здесь. Забрать его я смог лишь после того, как меня отпустили».
Глава семьи говорит, что он хотел бы рассказать о том, что случилось в Думе всем журналистам, и готов дать показания в любой стране мира. А Хасан сказал, что в его доме не осталось ни одной игрушки. Все, что было ценного в их квартире, украли боевики.
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