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    Захарова посоветовала дипломатам США встретиться с «пострадавшим при химатаке» мальчиком. войны и вооруженные конфликты, МИД РФ, Сирия, США, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗахарова посоветовала дипломатам США встретиться с «пострадавшим при химатаке» мальчиком

    Захарова посоветовала дипломатам США встретиться с «пострадавшим при химатаке» мальчиком

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    Захарова посоветовала дипломатам США встретиться с «пострадавшим при химатаке» мальчиком

    Захарова посоветовала дипломатам США встретиться с «пострадавшим при химатаке» мальчиком

    Захарова посоветовала дипломатам США встретиться с «пострадавшим при химатаке» мальчиком

      США и их союзники разыгрывают в Сирии кровавый спектакль — так в российском МИД прокомментировали появившееся видео от наших коллег из ВГТРК, в котором мальчик из сирийской Думы рассказал, как снимался постановочный ролик о химатаке.

      Маленький Хасан Диаб говорит, что его и других детей заманили в больницу, там их начали поливать водой, а затем уложили на кровать как пострадавших от химатаки. Все происходящее активисты «Белых касок» снимали на камеру.

      Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала американским дипломатам и журналистам встретиться с мальчиком лично.

      Хасан Диаб: «Мы были в подвале. Мама сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Услышали крик на улице. Кричали: „Идите в больницу“. Мы побежали туда, как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой, после этого нас положили рядом с другими людьми».

      Отец мальчика в это время был на работе. Узнав, что сына забрали, он побежал к больнице и попытался выяснить, что произошло.

      Омар Диаб Бахия, житель Думы: «Решил зайти в больницу и узнать, что с моей семьей. Вошел, увидел, что моют полы, — и больше ничего. Меня увидели дети, сказали: „Здравствуйте“. Они сидели, им дали финики и печенье».

      Бараа Бадран, сотрудник больницы Думы: «В тот день несколько зданий подверглись разрушениям, начались пожары. Из-за строительной пыли и дыма у многих возникли проблемы с дыханием. Их доставляли сюда, мы оказывали помощь, вдруг кто-то забежал и закричал: „Химическая атака!“, и люди начали поливать себя водой. На самом деле там не было никаких признаков этого».

      Сообщения о химической атаке в городе Дума появились в начале апреля. Западные страны, не дожидаясь подтверждения этой информации, обвинили во всем власти Сирии и использовали случившееся как предлог для нанесения ракетного удара по территории арабской республики. Москва назвала эти действия актом агрессии против суверенного государства.

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