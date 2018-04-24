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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Россия получила ответы Великобритании на вопросы по делу Скрипаля

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Hannah Mckay
    Россия получила ответы Великобритании на вопросы по делу Скрипаля

    Россия получила ответы Великобритании на вопросы по делу Скрипаля

    Россия получила ответы Великобритании на вопросы по делу Скрипаля
  • Фото: Reuters © 2018, Hannah Mckay

    • В постпредстве РФ при ОЗХО получили ответы британской стороны по делу Сергея Скрипаля.

    В пресс-службе постпредства сообщили «Интерфаксу», что материалы были доставлены накануне вечером. По словам собеседника агентства, теперь российской стороне необходимо время, «чтобы проанализировать полученные ответы».

    Напомним, власти Великобритании заявляют, что бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом под названием «Новичок». За этим преступлением якобы может стоять экс-сотрудник ФСБ, использовавший позывной Гордон.

    смотретьПостпред РФ в ОЗХО привел доказательство, что «Новичок» производился в США
    Постпред РФ в ОЗХО привел доказательство, что «Новичок» производился в США
    Лондон обвиняет в причастности к инциденту Москву, однако власти все эти обвинения отвергают. Россия передала 13 апреля Великобритании список с вопросами относительно отравления в Солсбери согласно ст. 9 Конвенции о запрещении химического оружия. Ответы на них должны были поступить до 23 апреля включительно.

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