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    Британские СМИ: Скрипалей отравил знаток джиу-джитсу из ФСБ

    19 комментариев
    • Фото: facebook.com
    Британские СМИ: Скрипалей отравил знаток <nobr>джиу-джитсу</nobr> из ФСБ

    Британские СМИ: Скрипалей отравил знаток джиу-джитсу из ФСБ

    Британские СМИ: Скрипалей отравил знаток <nobr>джиу-джитсу</nobr> из ФСБ
  • Фото: facebook.com

    • Британские СМИ заявили, что за отправлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может стоять экс-сотрудник ФСБ, использовавший позывной Гордон.

    Как пишет Mirror Online, в атаке мог принимать участие бывший офицер КГБ и ФСБ, который использовал паспорт на имя Михаила Савицкиса, а также два других псевдонима. Утверждается, что Гордон мог входить в группу из шести человек, организовавшую атаку в Солсбери.

    По данным издания, ранее он работал в Латвии и выполнял задания ФСБ. В частности, утверждается, что Гордон принимал участие в ликвидации криминального авторитета в Латвии в 90-е.

    Также 54-летнего «Савицкиса» называют «красивым и статным» экспертом в джиу-джитсу, который «быстро завоевывает доверие других людей».

    При этом отмечается, что, по данным правоохранительных органов, Гордон мог уже уехать в Россию, поэтому британские сыщики вряд ли смогут его допросить.

    смотретьПосольство РФ: в кровь Юлии Скрипаль перед отбором проб могли впрыснуть химикат
    Посольство РФ: в кровь Юлии Скрипаль перед отбором проб могли впрыснуть химикат
    Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери. В Лондоне заявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», и, не предъявив никаких доказательств, поспешили обвинить в атаке Москву.

    Юлия Скрипаль уже выписана из больницы. При этом она ни разу не появилась на публике, а а все заявления от ее имени публиковал Скотленд-Ярд. Власти не раскрывают ее местонахождение и не позволяют ей видеться с родственниками.

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