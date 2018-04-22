Британские СМИ: Скрипалей отравил знаток джиу-джитсу из ФСБ

Британские СМИ заявили, что за отправлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может стоять
экс-сотрудник ФСБ, использовавший позывной Гордон.
Как пишет Mirror Online, в атаке мог принимать участие бывший офицер КГБ и ФСБ, который использовал паспорт на имя Михаила Савицкиса, а также два других псевдонима. Утверждается, что Гордон мог входить в группу из шести человек, организовавшую атаку в Солсбери.
По данным издания, ранее он работал в Латвии и выполнял задания ФСБ. В частности, утверждается, что Гордон принимал участие в ликвидации криминального авторитета в Латвии в 90-е.
Также 54-летнего «Савицкиса» называют «красивым и статным» экспертом в джиу-джитсу, который «быстро завоевывает доверие других людей».
При этом отмечается, что, по данным правоохранительных органов, Гордон мог уже уехать в Россию, поэтому британские сыщики вряд ли смогут его допросить.
Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери. В Лондоне заявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», и, не предъявив никаких доказательств, поспешили обвинить в атаке Москву.
Юлия Скрипаль уже выписана из больницы. При этом она ни разу не появилась на публике, а а все заявления от ее имени публиковал Скотленд-Ярд. Власти не раскрывают ее местонахождение и не позволяют ей видеться с родственниками.
По данным издания, ранее он работал в Латвии и выполнял задания ФСБ. В частности, утверждается, что Гордон принимал участие в ликвидации криминального авторитета в Латвии в 90-е.
Также 54-летнего «Савицкиса» называют «красивым и статным» экспертом в джиу-джитсу, который «быстро завоевывает доверие других людей».
При этом отмечается, что, по данным правоохранительных органов, Гордон мог уже уехать в Россию, поэтому британские сыщики вряд ли смогут его допросить.
Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери. В Лондоне заявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», и, не предъявив никаких доказательств, поспешили обвинить в атаке Москву.
Юлия Скрипаль уже выписана из больницы. При этом она ни разу не появилась на публике, а а все заявления от ее имени публиковал Скотленд-Ярд. Власти не раскрывают ее местонахождение и не позволяют ей видеться с родственниками.
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