Посольство РФ: в кровь Юлии Скрипаль перед отбором проб могли впрыснуть химикат

Российские дипломаты обеспокоены состоянием здоровья Юлии Скрипаль и требуют предоставить российским медикам доступ к ней.
Посольство РФ обратилось с нотой в Форин-офис — Москва требует от Лондона разрешить российским врачам провести медицинское освидетельствование Юлии Скрипаль, сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь посольства РФ: «Российская гражданка Юлия Скрипаль с 4 марта 2018 года незаконно удерживается британскими властями, заблокированы какие-либо ее контакты с нами. Посольство обеспокоено состоянием здоровья Юлии Скрипаль, а также отсутствием какой-либо официальной информации о ней».
В российском диппредставительстве отметили, что все сделанные британскими властями заявления в связи с отравлением в Солсбери не могут рассматриваться как достоверные. Как считают в посольстве РФ, сложившаяся ситуация еще раз подтверждает, что в отношении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии была «осуществлена неслыханная провокация с помощью британских спецслужб».
Пресс-секретарь посольства РФ: «19 апреля 2018 года посольство РФ в Великобритании официально обратилось с нотой в Форин-офис с требованием провести медицинское освидетельствование Юлии Скрипаль силами российских медиков».
В посольстве считают, что отсутствие возможности встретиться со Скрипалями служит подтверждением худших опасений. В Москве не исключают, что в кровь Юлии перед отбором проб мог быть впрыснут химикат. В целом, ситуация вызывает все новые вопросы.
Пресс-секретарь посольства РФ: «В частности, каким образом в пробе крови одной из потерпевших, отобранной спустя 18 дней после контакта, мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат, установленный Портон-Дауном? При том что у другого потерпевшего, получившего более сильное отравление, подобного не наблюдалось. Данная картина не только не характерна для отравляющих веществ нервно-паралитического действия, но и может косвенно свидетельствовать о том, что с высокой долей вероятности перед отбором проб токсичный химикат, установленный Портон-Дауном, был впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме потерпевшей, в связи с чем не успел вступить в биохимическую реакцию».
Российские медики надеются осмотреть Скрипалей и определить их физическое состояние, также в Москве хотят понять, действуют ли Сергей и Юлия от своего имени или под давлением британских спецслужб.
Пресс-секретарь посольства РФ: «Количество вопросов к британской стороне зашкаливает. На кону стоит репутация британских властей, которые отказываются выполнять свои международные обязательства в соответствии с Венской конвенцией 1963 года».
Также российская сторона призвала Лондон снять цензуру с публикаций в британских СМИ по делу об отравлении в Солсбери и не оказывать давления на издания.
Напомним, несмотря на отсутствие убедительных доказательств Лондон продолжает обвинять Москву в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Москве категорически это отрицают.
Пресс-секретарь посольства РФ: «Российская гражданка Юлия Скрипаль с 4 марта 2018 года незаконно удерживается британскими властями, заблокированы какие-либо ее контакты с нами. Посольство обеспокоено состоянием здоровья Юлии Скрипаль, а также отсутствием какой-либо официальной информации о ней».
В российском диппредставительстве отметили, что все сделанные британскими властями заявления в связи с отравлением в Солсбери не могут рассматриваться как достоверные. Как считают в посольстве РФ, сложившаяся ситуация еще раз подтверждает, что в отношении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии была «осуществлена неслыханная провокация с помощью британских спецслужб».
Пресс-секретарь посольства РФ: «19 апреля 2018 года посольство РФ в Великобритании официально обратилось с нотой в Форин-офис с требованием провести медицинское освидетельствование Юлии Скрипаль силами российских медиков».
В посольстве считают, что отсутствие возможности встретиться со Скрипалями служит подтверждением худших опасений. В Москве не исключают, что в кровь Юлии перед отбором проб мог быть впрыснут химикат. В целом, ситуация вызывает все новые вопросы.
Пресс-секретарь посольства РФ: «В частности, каким образом в пробе крови одной из потерпевших, отобранной спустя 18 дней после контакта, мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат, установленный Портон-Дауном? При том что у другого потерпевшего, получившего более сильное отравление, подобного не наблюдалось. Данная картина не только не характерна для отравляющих веществ нервно-паралитического действия, но и может косвенно свидетельствовать о том, что с высокой долей вероятности перед отбором проб токсичный химикат, установленный Портон-Дауном, был впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме потерпевшей, в связи с чем не успел вступить в биохимическую реакцию».
Российские медики надеются осмотреть Скрипалей и определить их физическое состояние, также в Москве хотят понять, действуют ли Сергей и Юлия от своего имени или под давлением британских спецслужб.
Пресс-секретарь посольства РФ: «Количество вопросов к британской стороне зашкаливает. На кону стоит репутация британских властей, которые отказываются выполнять свои международные обязательства в соответствии с Венской конвенцией 1963 года».
Также российская сторона призвала Лондон снять цензуру с публикаций в британских СМИ по делу об отравлении в Солсбери и не оказывать давления на издания.
Напомним, несмотря на отсутствие убедительных доказательств Лондон продолжает обвинять Москву в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Москве категорически это отрицают.
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