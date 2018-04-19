Россия передала в ОЗХО патент на производство «Новичка» в США

Обвинения в адрес России по делу Скрипаля выходят за грани всех мыслимых приличий. Об этом заявил постпред нашей страны при ООН Василий Небензя. Он выступил на специальном заседании Совета Безопасности, который посвятили расследованию инцидента в английском Солсбери. Эту же тему обсуждали в Гааге — на собрании исполнительного совета ОЗХО. Его эксперты подготовили доклад, который вызвал у российской стороны много вопросов.
Россия и западные страны по разному восприняли доклад Организации по запрещению химического оружия об итогах экспертизы отравляющего вещества, которое было использовано для отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Собственно, доклад подтверждает, что это было нервно-паралитическое вещество класса под условным названием «Новичок», но ни страну производителя, ни лабораторию, где могли создать этот химический агент, эксперты ОЗХО установить не смогли.
Александр Шульгин, постоянный представитель России при ОЗХО: «Мы для начала задали ключевой вопрос руководителю министерства: действительно ли, как утверждают британцы, по результатам экспертизы, проведенной ОЗХО, можно судить о страновой принадлежности примененного токсичного химиката? И мы получили совершенно ясный недвусмысленный ответ: нет, это не представляется возможным. Не представляется возможным по результатам анализа установить, куда тянется ниточка, в какую страну».
Тем не менее на заседании организации в Гааге представитель Великобритании настаивал, что раз выводы специалистов совпали с выводами британских спецслужб, значит, и следствие решило правильно: «Новичок» приехал в Солсбери из России, больше неоткуда. Но российские эксперты считают, что не все так однозначно. Еще три года назад патент на «Новичок» был зарегистрирован в США, где и производилось вещество. Документы об этом сейчас переданы в исполнительный совет ОЗХО.
Дебаты о «Новичке» продолжились в Нью-Йорке. Британия созвала Совет Безопасности ООН, чтобы рассказать о выводах экспертной комиссии ОЗХО, но вместо фактов постпред страны оперировала «компетентным мнением».
В ответ российский постпред Василий Небензя попросил внести ясность, не являются ли утверждения о причастности России к инциденту в Солсбери — при полном отсутствии доказательств — давлением на британское следствие.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
Александр Шульгин, постоянный представитель России при ОЗХО: «Мы для начала задали ключевой вопрос руководителю министерства: действительно ли, как утверждают британцы, по результатам экспертизы, проведенной ОЗХО, можно судить о страновой принадлежности примененного токсичного химиката? И мы получили совершенно ясный недвусмысленный ответ: нет, это не представляется возможным. Не представляется возможным по результатам анализа установить, куда тянется ниточка, в какую страну».
Тем не менее на заседании организации в Гааге представитель Великобритании настаивал, что раз выводы специалистов совпали с выводами британских спецслужб, значит, и следствие решило правильно: «Новичок» приехал в Солсбери из России, больше неоткуда. Но российские эксперты считают, что не все так однозначно. Еще три года назад патент на «Новичок» был зарегистрирован в США, где и производилось вещество. Документы об этом сейчас переданы в исполнительный совет ОЗХО.
Дебаты о «Новичке» продолжились в Нью-Йорке. Британия созвала Совет Безопасности ООН, чтобы рассказать о выводах экспертной комиссии ОЗХО, но вместо фактов постпред страны оперировала «компетентным мнением».
В ответ российский постпред Василий Небензя попросил внести ясность, не являются ли утверждения о причастности России к инциденту в Солсбери — при полном отсутствии доказательств — давлением на британское следствие.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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