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    СМИ: британская полиция определила основных подозреваемых в деле Скрипаля

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    СМИ: британская полиция определила основных подозреваемых в деле Скрипаля

    СМИ: британская полиция определила основных подозреваемых в деле Скрипаля

    Полиция и разведка Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

    Как сообщает газета Telegraph, британская полиция считает, что покушение организовала некая ударная группа, якобы контролируемая российским правительством.

    По информации издания, контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда сейчас пытается выстроить дело против подозреваемых, которые, предположительно, уже вернулись в Россию. Их имена якобы удалось установить благодаря изучению данных о прилетах и вылетах, исследованию записей с камер наблюдения.

    Ранее посол России Александр Яковенко заявил, что Москва имеет все основания полагать, что в Лондоне произошло похищение двух российских граждан — Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он также напомнил, что представители властей по-прежнему не отвечают на запросы и вопросы посольства РФ.

    При этом, несмотря на отсутствие убедительных доказательств, Лондон продолжает обвинять Москву в отравлении бывшего шпиона Скрипаля и его дочери. Российская сторона категорически это отрицает. В посольстве РФ считают, что в Солсбери была осуществлена «неслыханная провокация с помощью британских спецслужб».

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