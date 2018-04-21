СМИ: британская полиция определила основных подозреваемых в деле Скрипаля

Полиция и разведка Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Как сообщает газета Telegraph, британская полиция считает, что покушение организовала некая ударная группа, якобы контролируемая российским правительством.
По информации издания, контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда сейчас пытается выстроить дело против подозреваемых, которые, предположительно, уже вернулись в Россию. Их имена якобы удалось установить благодаря изучению данных о прилетах и вылетах, исследованию записей с камер наблюдения.
Ранее посол России Александр Яковенко заявил, что Москва имеет все основания полагать, что в Лондоне произошло похищение двух российских граждан — Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он также напомнил, что представители властей по-прежнему не отвечают на запросы и вопросы посольства РФ.
При этом, несмотря на отсутствие убедительных доказательств, Лондон продолжает обвинять Москву в отравлении бывшего шпиона Скрипаля и его дочери. Российская сторона категорически это отрицает. В посольстве РФ считают, что в Солсбери была осуществлена «неслыханная провокация с помощью британских спецслужб».
По информации издания, контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда сейчас пытается выстроить дело против подозреваемых, которые, предположительно, уже вернулись в Россию. Их имена якобы удалось установить благодаря изучению данных о прилетах и вылетах, исследованию записей с камер наблюдения.
Ранее посол России Александр Яковенко заявил, что Москва имеет все основания полагать, что в Лондоне произошло похищение двух российских граждан — Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он также напомнил, что представители властей по-прежнему не отвечают на запросы и вопросы посольства РФ.
При этом, несмотря на отсутствие убедительных доказательств, Лондон продолжает обвинять Москву в отравлении бывшего шпиона Скрипаля и его дочери. Российская сторона категорически это отрицает. В посольстве РФ считают, что в Солсбери была осуществлена «неслыханная провокация с помощью британских спецслужб».
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