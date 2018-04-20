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    Посол РФ заявил о похищении в Лондоне Сергея Скрипаля и его дочери. Великобритания, отравление, химическое оружие, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосол РФ заявил о похищении в Лондоне Сергея Скрипаля и его дочери

    Посол РФ заявил о похищении в Лондоне Сергея Скрипаля и его дочери

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    Посол РФ заявил о похищении в Лондоне Сергея Скрипаля и его дочери

    Посол РФ заявил о похищении в Лондоне Сергея Скрипаля и его дочери

    Посол РФ заявил о похищении в Лондоне Сергея Скрипаля и его дочери

      Москва имеет все основания полагать, что в Лондоне произошло похищение двух российских граждан — Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции посол России Александр Яковенко.

      Российский посол в Великобритании провел четвертую пресс-конференцию подряд. Британцам не нравится то, что он говорит, но они все равно ходят. Посол РФ — единственный на острове постоянный и надежный спикер по делу Скрипалей, у которого есть имя и должность. Почти все остальное в Британии публикуется как «информация анонимного источника».

      Александр Яковенко: «В чем проблема? Почему с Юлией Скрипаль нельзя поговорить? Если она скажет, что не хочет общаться с российским посольством, — хорошо, но пускай она сама это скажет. Учитывая все факты, у нас сейчас есть много причин определять данную ситуацию как похищение двоих российских граждан».

      С отравления Скрипалей прошло почти семь недель, а от британских властей — ни единой весточки. Они не отвечают на запросы и вопросы нашего посольства. Вопросов к ним было 18, сейчас — 50. Однако тема постепенно уходит с газетных полос, исчерпанная, но не раскрытая. В последнюю неделю, занятые своими внутриостровными скандалами, местные газеты в основном молчали о Скрипалях. Единственной новостью стало объявление о субботнике в Солсбери с последующим разрушением части городской инфраструктуры.

      Александр Яковенко: «Мы считаем, что британское правительство намеренно разрушает все улики, уничтожает весь оставшийся материал и тем самым делает любое независимое исследование невозможным».

      Терезу Мэй уже называли провальным вариантом Маргарет Тэтчер. Теперь ее называют также «горе — Агатой Кристи». В детективе «Отравление Скрипалей», который выходит фрагментами в британской прессе, возникают постоянные неувязки.

      Лиза Герсон, корреспондент НТВ: «Почему ОЗХО выбирает такую формулировку — „биоматериал Скрипалей, предоставленный британскими властями“? Как это понимать? ОЗХО что, не брала анализы непосредственно у Скрипалей?»

      Александр Яковенко: «Британцы пригласили членов ОЗХО для того, чтобы те поддержали британцев, не более того. Поэтому эксперты иного и не искали. Их вызвали для поддержки существующей в Британии версии».

      Александр Яковенко сегодня продемонстрировал интервью с одним из главных актеров постановки в сирийском городе Дума — 11-летним Хасаном. Посол воздержался от похвалы британской школы режиссуры.

      Александр Яковенко: «„Белые каски“ позвали мальчика в госпиталь. Ему предложили конфеты, печенье, и он был частью постановки под названием „химическая атака“».

      Каждый раз круг вопросов, который освещает российское посольство в Лондоне, только увеличивается. Но ответов по-прежнему нет.

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