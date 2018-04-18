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19 апреля, 15:00
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    Дело Скрипаля: улики и свидетели продолжают исчезать. Великобритания, отравление, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДело Скрипаля: улики и свидетели продолжают исчезать

    Дело Скрипаля: улики и свидетели продолжают исчезать

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    Дело Скрипаля: улики и свидетели продолжают исчезать

    Дело Скрипаля: улики и свидетели продолжают исчезать

    Дело Скрипаля: улики и свидетели продолжают исчезать

      Появилась информация, что Лондон продолжает уничтожать важные улики в деле под видом «дезинфекции потенциально зараженных объектов». Корреспондент НТВ Лиза Герсон выехала в Солсбери, чтобы на месте разобраться в ситуации.

      Улики и свидетели куда-то стремительно исчезают. Сначала пропали из поля зрения 123 пострадавших, которые якобы обратились за помощью в первый же день. За ними исчезли важные свидетели — полицейский Ник Бейли и сама Юлия. Сожжены все домашние питомцы Скрипалей. Власти спилили скамейку и открутили дверную ручку вместе с дверью в доме Скрипалей. Разобрали тротуарную плитку перед его домом.

      Вслед за всем этим исчезнет и ряд объектов в самом городе Солсбери. Это, по сообщениям британской прессы, пиццерия Zizzi, где они ели, паб «Миллс», где они пили, торговый центр, по которому они прошлись, две станции скорой помощи и один полицейский участок.

      Бездомным останется сам Скрипаль и полицейский Ник Бейли, который первым пришел на ему помощь. Его дом тоже сломают — такова благодарность за выполненный долг.

      Но хорошо, что Скрипали не успели в тот день доехать до Стоунхенджа, а то британцы бы уничтожили для профилактики и мегалитический памятник. Страшно представить, что было бы, если бы Сергей и Юлия посетили лабораторию Портон-Даун, Форин-офис и Даунинг-Стрит.

      Российское посольство, комментируя деструктивные настроения британских властей, назвало их «уничтожением важных улик». Ломать, конечно, не строить, но на операцию, как обещают в местной прессе, потратят «серьезные деньги». Уже на поддержку местного туристического бизнеса — кафе и пабов — было выделено 2,5 млн фунтов стерлингов. Туристы не хотят в Солсбери больше ни есть, ни пить, ни сидеть на скамейках.

      Город ждет большой субботник. Метлы дадут служащим королевских ВВС. Одним из них, кстати, числится принц Уильям.

      Сара Уилсон, жительница Солсбери: «Я думаю, это прекрасно, что они почистят город. Давно пора. Тут много что можно улучшить. Я считаю, что это необходимо с точки зрения эстетики. А обеззараживание — в это я не верю ни секунды».

      Подробности — в видеоматериале.

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