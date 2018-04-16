Виктория Скрипаль потребовала от Британии снять на видео отравленных родственников

Родственница Юлии и Сергея Скрипаль Виктория не верит в текстовое обращение своей сестры и не намерена прекращать попытки увидеть их.
Виктория Скрипаль предположила, что британская сторона намерено не показывает никому ни Юлию, ни Сергея Скрипалей. Она заявила в интервью «Интерфаксу», что не прекратит попытки увидеться с родственниками, пока они лично не скажут, что не хотят ее видеть.
Виктория Скрипаль: «Вы считаете, что я должна увидеть ее обращение, написанное формальным языком и поверить ему? Нет. Это было даже не видео обращение. Почему я должна им верить… Почему нельзя взять их, английского журналиста, привести его к Юлии и задать ей вопросы в прямом эфире? Значит, они не хотят этого видеообращения».
Скрипаль заметила, что информации о ее дяде вообще нет.
Виктория Скрипаль: «Только сказали, что они чувствуют себя хорошо, как тут же ему опять стало плохо, и тут же мы узнаем, что Юля оказывается, еще не совсем здорова, хотя до этого говорили, что с ними все хорошо. Теперь выясняется, что она будет всю жизнь на таблетках. Ну, тогда отдайте ее мне, пожалуйста, чтобы я за ней ухаживала».
За все время лечения британские медики даже не пытались связаться с родственниками Скрипалей. В больнице, по словам Виктории, «с нами даже разговаривать не стали».
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в России. На днях с подачи ОЗХО в лаборатории города Шпиц провели независимую экспертизу вещества. В открытой части доклада было опубликовано подтверждение, что Скрипалей отравили высокотоксичным веществом. Каким именно — в закрытой части. Москва решила обнародовать секретную часть: в пробах были обнаружены следы токсичного химиката BZ, который находился на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и РФ таких разработок не велось.
На прошлой неделе Юлию Скрипаль выписали из больницы и увезли в «надежное место» — в госпиталь на одну из военных баз. 11 апреля Скотленд-ярд распространил заявление женщины, в котором она на «кембриджском» английском попросила сестру не приезжать и не пытаться выйти с ней на связь.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заподозрила Лондон в насильственном удержании Скрипалей. А посол РФ в Великобритании Александр Яковенко отметил, что у дипломатов есть все основания подозревать, что Сергея и Юлию Скрипалей похитили или пытаются изолировать.
Виктория Скрипаль: «Вы считаете, что я должна увидеть ее обращение, написанное формальным языком и поверить ему? Нет. Это было даже не видео обращение. Почему я должна им верить… Почему нельзя взять их, английского журналиста, привести его к Юлии и задать ей вопросы в прямом эфире? Значит, они не хотят этого видеообращения».
Скрипаль заметила, что информации о ее дяде вообще нет.
Виктория Скрипаль: «Только сказали, что они чувствуют себя хорошо, как тут же ему опять стало плохо, и тут же мы узнаем, что Юля оказывается, еще не совсем здорова, хотя до этого говорили, что с ними все хорошо. Теперь выясняется, что она будет всю жизнь на таблетках. Ну, тогда отдайте ее мне, пожалуйста, чтобы я за ней ухаживала».
За все время лечения британские медики даже не пытались связаться с родственниками Скрипалей. В больнице, по словам Виктории, «с нами даже разговаривать не стали».
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в России. На днях с подачи ОЗХО в лаборатории города Шпиц провели независимую экспертизу вещества. В открытой части доклада было опубликовано подтверждение, что Скрипалей отравили высокотоксичным веществом. Каким именно — в закрытой части. Москва решила обнародовать секретную часть: в пробах были обнаружены следы токсичного химиката BZ, который находился на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и РФ таких разработок не велось.
На прошлой неделе Юлию Скрипаль выписали из больницы и увезли в «надежное место» — в госпиталь на одну из военных баз. 11 апреля Скотленд-ярд распространил заявление женщины, в котором она на «кембриджском» английском попросила сестру не приезжать и не пытаться выйти с ней на связь.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заподозрила Лондон в насильственном удержании Скрипалей. А посол РФ в Великобритании Александр Яковенко отметил, что у дипломатов есть все основания подозревать, что Сергея и Юлию Скрипалей похитили или пытаются изолировать.
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