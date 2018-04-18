Посольство РФ: Лондон уничтожает улики в деле Скрипалей под видом «дезинфекции»

Российские дипломаты предполагают, что Лондон намеренно уничтожает улики, которые могли бы доказать факт намеренной провокации в отношении России, на которую бездоказательно возложили вину в причастности к делу Скрипалей.
Посольство РФ прокомментировало появившуюся во вторник очередную версию британских властей об инциденте в Солсбери, заявивших, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было в «жидком состоянии». Комментарий российского ведомства опубликован на официальном сайте посольства. https://www.rus.rusemb.org.uk/fnapr/5360
Из комментария посольства РФ в Великобритании: «Мы не удивлены появлением очередной версии отравления в Солсбери, о которой, как и ранее, посольство узнало из британских СМИ. Власти по-прежнему не считают необходимым официально информировать российскую сторону о ходе расследования».
Российские дипломаты выразили недоумение тем, почему в Солсбери пострадали только три человека, если, по данным британской стороны, «сразу несколько мест были заражены», а «яд не испаряется». Ведь британские власти продолжают уверять жителей Солсбери, что «риск заражения минимален».
Из комментария посольства РФ в Великобритании: «В этой связи у нас возникает закономерный вопрос: почему до сих пор ни у кого из жителей Солсбери, кроме трех пострадавших, не были выявлены симптомы отравления нервно-паралитическим веществом, которое, как теперь выясняется, все это время находилось в местах общественного пользования и которое, согласно британским экспертам, „не испаряется“ и „не исчезает со временем“, а для его удаления необходима дезинфекция с помощью специальных химических средств?».
Представители российского посольства пришли к выводу, что говоря о «дезинфекции» Великобритания просто «заметает следы постановочной провокации в отношении России».
Из комментария посольства РФ в Великобритании: «Так называемая дезинфекция, которая будет включать в себя „сжигание потенциально зараженных предметов“, на деле является элементом линии, направленной на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать. Подобное уже наблюдалось, например, в случае с умерщвлением домашних животных Сергея Скрипаля».
Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта в британском Солсбери. По версии британских властей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил в произошедшем Москву. Россия все обвинения отрицает и считает абсурдными. Инцидент привел к взаимной высылке десятков дипломатов.
Юлия Скрипаль выписана из больницы. Британские власти не сообщают, где она находится, и не позволяют ей увидеться в родственниками. Юлия ни разу не появилась на публике, а все заявления от ее имени публиковал Скотленд-Ярд. В больнице Солсбери сообщили, что самочувствие Сергея Скрипаля улучшилось.
Из комментария посольства РФ в Великобритании: «Мы не удивлены появлением очередной версии отравления в Солсбери, о которой, как и ранее, посольство узнало из британских СМИ. Власти по-прежнему не считают необходимым официально информировать российскую сторону о ходе расследования».
Российские дипломаты выразили недоумение тем, почему в Солсбери пострадали только три человека, если, по данным британской стороны, «сразу несколько мест были заражены», а «яд не испаряется». Ведь британские власти продолжают уверять жителей Солсбери, что «риск заражения минимален».
Из комментария посольства РФ в Великобритании: «В этой связи у нас возникает закономерный вопрос: почему до сих пор ни у кого из жителей Солсбери, кроме трех пострадавших, не были выявлены симптомы отравления нервно-паралитическим веществом, которое, как теперь выясняется, все это время находилось в местах общественного пользования и которое, согласно британским экспертам, „не испаряется“ и „не исчезает со временем“, а для его удаления необходима дезинфекция с помощью специальных химических средств?».
Представители российского посольства пришли к выводу, что говоря о «дезинфекции» Великобритания просто «заметает следы постановочной провокации в отношении России».
Из комментария посольства РФ в Великобритании: «Так называемая дезинфекция, которая будет включать в себя „сжигание потенциально зараженных предметов“, на деле является элементом линии, направленной на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать. Подобное уже наблюдалось, например, в случае с умерщвлением домашних животных Сергея Скрипаля».
Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта в британском Солсбери. По версии британских властей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил в произошедшем Москву. Россия все обвинения отрицает и считает абсурдными. Инцидент привел к взаимной высылке десятков дипломатов.
Юлия Скрипаль выписана из больницы. Британские власти не сообщают, где она находится, и не позволяют ей увидеться в родственниками. Юлия ни разу не появилась на публике, а все заявления от ее имени публиковал Скотленд-Ярд. В больнице Солсбери сообщили, что самочувствие Сергея Скрипаля улучшилось.
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