Капитану судна «Норд» разрешили пройти медицинское обследование

Защита Владимира Горбенко, капитана арестованного на Украине крымского судна, получила разрешение отправить его в больницу.
Защита капитана судна «Норд» Владимира Горбенко, которого украинский суд обязал сдать паспорта, получила разрешение на его срочное медицинское обследование. Об этом ТАСС сообщил адвокат Горбенко Дмитрий Щербина.
Дмитрий Щербина, адвокат: «Капитан Горбенко находится в Мелитополе у родственников, но, дело в том, что ни в Мелитополе, ни в Херсоне никто из медиков не берется за его обследование — все боятся, перепуганы. Сейчас у следователя взяли разрешение на его выезд в Днепр, надеемся, что он пройдет обследование, потому что чувствует себя не очень хорошо».
Адвокат сообщил также, что будет настаивать на полном обследовании своего подзащитного.
Напомним, Владимиру Горбенко за время, что он провел на Украине сначала на арестованном судне, затем в СИЗО и судах, неоднократно становилось плохо. Гражданин России Горбенко был арестован по статье «Нарушение порядка въезда на территорию Украины», затем его отпустили из СИЗО под залог и обязали надеть электронный браслет. Впоследствии ему предъявили другое обвинение — в незаконной ловле рыбы — и обязали сдать паспорта и являться к представителям следствия по первому требованию.
На членов экипажа судна «Норд» наложили административный штраф за нарушение украинского закона о так называемых оккупированных территориях. На прошлой неделе стало известно, что двоим членам экипажа удалось вернуться в Крым через Белоруссию. Еще семерым в выезде было отказано.
Дмитрий Щербина, адвокат: «Капитан Горбенко находится в Мелитополе у родственников, но, дело в том, что ни в Мелитополе, ни в Херсоне никто из медиков не берется за его обследование — все боятся, перепуганы. Сейчас у следователя взяли разрешение на его выезд в Днепр, надеемся, что он пройдет обследование, потому что чувствует себя не очень хорошо».
Адвокат сообщил также, что будет настаивать на полном обследовании своего подзащитного.
Напомним, Владимиру Горбенко за время, что он провел на Украине сначала на арестованном судне, затем в СИЗО и судах, неоднократно становилось плохо. Гражданин России Горбенко был арестован по статье «Нарушение порядка въезда на территорию Украины», затем его отпустили из СИЗО под залог и обязали надеть электронный браслет. Впоследствии ему предъявили другое обвинение — в незаконной ловле рыбы — и обязали сдать паспорта и являться к представителям следствия по первому требованию.
На членов экипажа судна «Норд» наложили административный штраф за нарушение украинского закона о так называемых оккупированных территориях. На прошлой неделе стало известно, что двоим членам экипажа удалось вернуться в Крым через Белоруссию. Еще семерым в выезде было отказано.
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