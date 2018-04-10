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    Капитана судна «Норд» обязали надеть электронный браслет и отправили в СБУ. Крым, Украина, корабли и суда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКапитана судна «Норд» обязали надеть электронный браслет и отправили в СБУ

    Капитана судна «Норд» обязали надеть электронный браслет и отправили в СБУ

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    Капитана судна «Норд» обязали надеть электронный браслет и отправили в СБУ

    Капитана судна «Норд» обязали надеть электронный браслет и отправили в СБУ

    Капитана судна «Норд» обязали надеть электронный браслет и отправили в СБУ

      Капитана арестованного на Украине крымского судна освободили под залог и отправили на допрос в СБУ.

      Владимира Горбенко, капитана арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна, обязали надеть электронный браслет и явиться на допрос в СБУ. В настоящее время Горбенко уже доставлен в отделение Службы безопасности.

      Против Горбенко заведено уголовное дело за незаконный, по мнению Киева, въезд в Крым. Капитан был арестован, но сегодня его отпустили под залог.

      Напомним, сейнер «Норд» с экипажем из десяти человек, граждан России и жителей Керчи, украинские пограничники задержали в Азовском море 25 марта. Команду более десяти суток держали на борту в ожидании суда, затем оштрафовали и отпустили было домой, но затем на границе задержали снова. Моряки сегодня также были на допросе в отделении СБУ в Херсоне, их опрашивали по делу Горбенко в качестве свидетелей.

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