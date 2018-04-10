Капитан задержанного судна «Норд» вышел из украинского СИЗО

Капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко выпустили из следственного изолятора после внесения залога.
Об освобождении российского капитана сообщили в генпрокуратуре Украины.
При этом в ведомстве подчеркнули, что Горбенко должен будет явиться на допрос в СБУ.
Отметим, что ранее сегодня юрист Дмитрий Щербина, представляющий интересы капитана, сообщал, что залог в размере 35 тысяч 240 гривен (около 1350 долларов) уже внесен и зачислен. Однако, несмотря на то, что все необходимые документы оформлены, власти ссылаются «на какие-то внутренние процедуры».
Что же касается членов экипажа, то они прошли допросы в СБУ в Херсоне, передает ТАСС.
Напомним, украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно «Норд» в Азовском море. На борту находились 10 россиян. Судно отбуксировали в порт Бердянска, а морякам запретили покидать сейнер, выставив охрану. Позднее они попытались вернуться в Россию, однако украинские пограничники не выпустили их по российским паспортам, потребовав украинские документы.
Членов экипажа обвинили в нарушении действующего на Украине закона о так называемых оккупированных территориях. Капитану же вменили статью «Нарушение порядка въезда на территорию Украины» и арестовали.
При этом в ведомстве подчеркнули, что Горбенко должен будет явиться на допрос в СБУ.
Отметим, что ранее сегодня юрист Дмитрий Щербина, представляющий интересы капитана, сообщал, что залог в размере 35 тысяч 240 гривен (около 1350 долларов) уже внесен и зачислен. Однако, несмотря на то, что все необходимые документы оформлены, власти ссылаются «на какие-то внутренние процедуры».
Что же касается членов экипажа, то они прошли допросы в СБУ в Херсоне, передает ТАСС.
Напомним, украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно «Норд» в Азовском море. На борту находились 10 россиян. Судно отбуксировали в порт Бердянска, а морякам запретили покидать сейнер, выставив охрану. Позднее они попытались вернуться в Россию, однако украинские пограничники не выпустили их по российским паспортам, потребовав украинские документы.
Членов экипажа обвинили в нарушении действующего на Украине закона о так называемых оккупированных территориях. Капитану же вменили статью «Нарушение порядка въезда на территорию Украины» и арестовали.
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