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    Капитан задержанного судна «Норд» вышел из украинского СИЗО

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    Капитан задержанного судна «Норд» вышел из украинского СИЗО

    Капитан задержанного судна «Норд» вышел из украинского СИЗО

    Капитан задержанного судна «Норд» вышел из украинского СИЗО

    Капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко выпустили из следственного изолятора после внесения залога.

    Об освобождении российского капитана сообщили в генпрокуратуре Украины.

    При этом в ведомстве подчеркнули, что Горбенко должен будет явиться на допрос в СБУ.

    Отметим, что ранее сегодня юрист Дмитрий Щербина, представляющий интересы капитана, сообщал, что залог в размере 35 тысяч 240 гривен (около 1350 долларов) уже внесен и зачислен. Однако, несмотря на то, что все необходимые документы оформлены, власти ссылаются «на какие-то внутренние процедуры».

    Что же касается членов экипажа, то они прошли допросы в СБУ в Херсоне, передает ТАСС.

    смотретьЭкипаж арестованного судна «Норд» заблокировали на украинском пункте пропуска
    Экипаж арестованного судна «Норд» заблокировали на украинском пункте пропуска
    Напомним, украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно «Норд» в Азовском море. На борту находились 10 россиян. Судно отбуксировали в порт Бердянска, а морякам запретили покидать сейнер, выставив охрану. Позднее они попытались вернуться в Россию, однако украинские пограничники не выпустили их по российским паспортам, потребовав украинские документы.

    Членов экипажа обвинили в нарушении действующего на Украине закона о так называемых оккупированных территориях. Капитану же вменили статью «Нарушение порядка въезда на территорию Украины» и арестовали.

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