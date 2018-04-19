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    Аксенов подтвердил прибытие двух моряков «Норда» в Крым

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    Аксенов подтвердил прибытие двух моряков «Норда» в Крым

    Аксенов подтвердил прибытие двух моряков «Норда» в Крым

    Двое членов экипажа сейнера «Норд», который был задержан украинскими пограничниками, находятся в Крыму. Остальные до сих пор удерживаются на Украине под надуманным предлогом в нарушение всех международных и человеческих норм. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

    Сергей Аксенов, глава Республики Крым: «Двое наших рыбаков уже в Крыму, однако остальные члены экипажа по-прежнему удерживаются на Украине под надуманным предлогом в нарушение всех международных и человеческих норм. Фактически это похищение и насильственное удержание наших граждан. Все, кто к этому причастен, являются международными преступниками со всеми вытекающими отсюда последствиями».

    Аксенов подчеркнул, что полностью разделяет высказанную в МИД РФ позицию о праве России на жесткие ответные действия.

    Сергей Аксенов: «Киевский режим понимает только силу».

    смотретьСбежавшие из украинского «кошмара» моряки «Норда» прибыли в Крым
    Сбежавшие из украинского «кошмара» моряки «Норда» прибыли в Крым
    Напомним, судно «Норд» задержали 25 марта в Азовском море. На борту находились 10 россиян. Судно отбуксировали в порт Бердянска, а членов экипажа обвинили в нарушении действующего на Украине закона о так называемых оккупированных территориях. На членов экипажа наложили административные штрафы, а капитану грозит срок — до пяти лет тюрьмы.

    В четверг стало известно, что двоим членам экипажа удалось вылететь в Белоруссию. Еще семерым в выезде было отказано.

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