Киев заявил о бегстве двоих моряков с арестованного «Норда» в Белоруссию

Двоим морякам с арестованного украинскими пограничниками судна «Норд», по данным Госпогранслужбы Украины, удалось вылететь в Белоруссию. Еще семерым в выезде было отказано.
Госпогранслужба Украины сообщила, что двоим морякам с «Норда» якобы обманным путем удалось выехать с Украины.
Госпогранслужба Украины: «Государственная пограничная служба Украины сообщает, что 19 апреля около 6:00 двое граждан Украины, членов суднокоманды СЧС „Норд“, обманным путем выехали с Украины в Белоруссию».
Члены экипажа «Норда» вылетели из аэропорта Жуляны, предоставив на паспортном контроле российские паспорта, выданные в Генконсульстве РФ в Харькове. При этом киевские власти считают их гражданами Украины, поэтому утверждают, что моряки действовали обманным путем.
Госпогранслужба Украины: «Поскольку транскрипция фамилий граждан в паспортах РФ отличалась от идентификационных данных граждан Украины — членов суднокоманды „Норд“, которые содержались в базах данных, данные граждане были пропущены через границу и вылетели в Белоруссию».
В тот момент не поступало распоряжений от правоохранителей или постановлений судов об ограничении выезда для членов команды «Норда». Но еще семерым морякам, которые пытались вылететь с Украины позднее, также предъявив российские паспорта, было отказано. Причиной стало то, что у украинских пограничников якобы есть основания сомневаться в том, что документы о российском гражданстве членам экипажа были выданы законно.
Госпогранслужба Украины: «Государственная пограничная служба отказала в выезде семерым гражданам Украины — членам суднокоманды „Норд“, которые предъявили на пограничный контроль аналогичные документы граждан РФ, изъяла их и составила протоколы об очередной попытке незаконного пересечения Государственной границы Украины».
Материалы были направлены в суд. Госпогранслужба рекомендовала морякам обратиться в органы миграционной службы, чтобы подтвердить гражданство Украины, после этого они получать возможность выехать «на законных основаниях».
В свою очередь в погранкомитете Белоруссии сообщили, что украинская сторона не обращалась к ним в связи с выездом двоих моряков, передает РИА Новости.
Ранее моряки пытались попасть в Крым, но их остановили украинские пограничники, заявив, что у членов экипажа «нет документов, которые дают возможность выезда за границу».
Напомним, судно «Норд» задержали 25 марта в Азовском море. На борту находились 10 россиян. Судно отбуксировали в порт Бердянска, а членов экипажа обвинили в нарушении действующего на Украине закона о так называемых оккупированных территориях. Моряков продержали на борту с гниющей рыбой более 10 дней. В результате на членов экипажа наложили административные штрафы, а капитану грозит срок — до пяти лет тюрьмы за незаконный, по мнению Киева, въезд на территорию Крыма.
Госпогранслужба Украины: «Государственная пограничная служба Украины сообщает, что 19 апреля около 6:00 двое граждан Украины, членов суднокоманды СЧС „Норд“, обманным путем выехали с Украины в Белоруссию».
Члены экипажа «Норда» вылетели из аэропорта Жуляны, предоставив на паспортном контроле российские паспорта, выданные в Генконсульстве РФ в Харькове. При этом киевские власти считают их гражданами Украины, поэтому утверждают, что моряки действовали обманным путем.
Госпогранслужба Украины: «Поскольку транскрипция фамилий граждан в паспортах РФ отличалась от идентификационных данных граждан Украины — членов суднокоманды „Норд“, которые содержались в базах данных, данные граждане были пропущены через границу и вылетели в Белоруссию».
В тот момент не поступало распоряжений от правоохранителей или постановлений судов об ограничении выезда для членов команды «Норда». Но еще семерым морякам, которые пытались вылететь с Украины позднее, также предъявив российские паспорта, было отказано. Причиной стало то, что у украинских пограничников якобы есть основания сомневаться в том, что документы о российском гражданстве членам экипажа были выданы законно.
Госпогранслужба Украины: «Государственная пограничная служба отказала в выезде семерым гражданам Украины — членам суднокоманды „Норд“, которые предъявили на пограничный контроль аналогичные документы граждан РФ, изъяла их и составила протоколы об очередной попытке незаконного пересечения Государственной границы Украины».
Материалы были направлены в суд. Госпогранслужба рекомендовала морякам обратиться в органы миграционной службы, чтобы подтвердить гражданство Украины, после этого они получать возможность выехать «на законных основаниях».
В свою очередь в погранкомитете Белоруссии сообщили, что украинская сторона не обращалась к ним в связи с выездом двоих моряков, передает РИА Новости.
Ранее моряки пытались попасть в Крым, но их остановили украинские пограничники, заявив, что у членов экипажа «нет документов, которые дают возможность выезда за границу».
Напомним, судно «Норд» задержали 25 марта в Азовском море. На борту находились 10 россиян. Судно отбуксировали в порт Бердянска, а членов экипажа обвинили в нарушении действующего на Украине закона о так называемых оккупированных территориях. Моряков продержали на борту с гниющей рыбой более 10 дней. В результате на членов экипажа наложили административные штрафы, а капитану грозит срок — до пяти лет тюрьмы за незаконный, по мнению Киева, въезд на территорию Крыма.
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