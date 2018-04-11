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    Суд на Украине обязал капитана сейнера «Норд» сдать паспорт

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    • Фото: kerch-incident.ru
    Суд на Украине обязал капитана сейнера «Норд» сдать паспорт

    Суд на Украине обязал капитана сейнера «Норд» сдать паспорт

    Суд на Украине обязал капитана сейнера «Норд» сдать паспорт
  • Фото: kerch-incident.ru

    • Суд по второму делу против капитана арестованного на Украине крымского судна «Норд» избрал моряку меру пресечения в виде личного обязательства.

    Суд Херсона по второму делу против капитана судна «Норд» Владимира Горбенко избрал моряку меру пресечения в виде личного обязательства. Горбенко отпустили на свободу, но обязали сдать паспорта и являться к представителям следствия по первому требованию. Об этом в среду ТАСС сообщила Татьяна Тихончик, представительница так называемой прокуратуры Крыма — это отделение входит в состав Генпрокуратуры Украины и находится в Херсоне.

    Напомним, сегодня капитану крымского сейнера было предъявлено новое обвинение — в незаконной ловле рыбы.

    Татьяна Тихончик, пресс-секретарь «прокуратуры Крыма»: «Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым — личное обязательство с запретом посещать оккупированную территорию».

    Тихончик уточнила, что Крым подразумевается под понятием «оккупированной территории».

    смотретьКапитана судна «Норд» обязали надеть электронный браслет и отправили в СБУ
    Капитана судна «Норд» обязали надеть электронный браслет и отправили в СБУ
    Напомним, ранее гражданин России Горбенко был арестован по статье «Нарушение порядка въезда на территорию Украины», однако накануне его отпустили из СИЗО под залог. Капитана обязали надеть электронный браслет и отправили на допрос в СБУ. На членов экипажа судна «Норд», которое было задержано 25 марта в Азовском море и до сих пор стоит в порту Бердянска, наложили административный штраф за нарушение украинского закона о так называемых оккупированных территориях. Их также допросили в СБУ как свидетелей по делу капитана.

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