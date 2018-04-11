Суд на Украине обязал капитана сейнера «Норд» сдать паспорт

Суд по второму делу против капитана арестованного на Украине крымского судна «Норд» избрал моряку меру пресечения в виде личного обязательства.
Суд Херсона по второму делу против капитана судна «Норд» Владимира Горбенко избрал моряку меру пресечения в виде личного обязательства. Горбенко отпустили на свободу, но обязали сдать паспорта и являться к представителям следствия по первому требованию. Об этом в среду ТАСС сообщила Татьяна Тихончик, представительница так называемой прокуратуры Крыма — это отделение входит в состав Генпрокуратуры Украины и находится в Херсоне.
Напомним, сегодня капитану крымского сейнера было предъявлено новое обвинение — в незаконной ловле рыбы.
Татьяна Тихончик, пресс-секретарь «прокуратуры Крыма»: «Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым — личное обязательство с запретом посещать оккупированную территорию».
Тихончик уточнила, что Крым подразумевается под понятием «оккупированной территории».
Напомним, ранее гражданин России Горбенко был арестован по статье «Нарушение порядка въезда на территорию Украины», однако накануне его отпустили из СИЗО под залог. Капитана обязали надеть электронный браслет и отправили на допрос в СБУ. На членов экипажа судна «Норд», которое было задержано 25 марта в Азовском море и до сих пор стоит в порту Бердянска, наложили административный штраф за нарушение украинского закона о так называемых оккупированных территориях. Их также допросили в СБУ как свидетелей по делу капитана.
Напомним, сегодня капитану крымского сейнера было предъявлено новое обвинение — в незаконной ловле рыбы.
Татьяна Тихончик, пресс-секретарь «прокуратуры Крыма»: «Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым — личное обязательство с запретом посещать оккупированную территорию».
Тихончик уточнила, что Крым подразумевается под понятием «оккупированной территории».
Напомним, ранее гражданин России Горбенко был арестован по статье «Нарушение порядка въезда на территорию Украины», однако накануне его отпустили из СИЗО под залог. Капитана обязали надеть электронный браслет и отправили на допрос в СБУ. На членов экипажа судна «Норд», которое было задержано 25 марта в Азовском море и до сих пор стоит в порту Бердянска, наложили административный штраф за нарушение украинского закона о так называемых оккупированных территориях. Их также допросили в СБУ как свидетелей по делу капитана.
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