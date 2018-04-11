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    Капитану арестованного судна «Норд» предъявлено новое обвинение

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    Капитану арестованного судна «Норд» предъявлено новое обвинение

    Капитану арестованного судна «Норд» предъявлено новое обвинение

    Капитану арестованного судна «Норд» предъявлено новое обвинение

    Капитану арестованного на Украине крымского судна «Норд» предъявили обвинение в незаконной ловле рыбы.

    Владимиру Горбенко, капитану арестованного на Украине крымского судна «Норд», предъявлено новое обвинение — в незаконной ловле рыбы. Об этом в среду ТАСС сообщил адвокат моряка Александр Руденко.

    Александр Руденко, адвокат: «Предположительно, сегодня ему будет избрана в суде новая мера пресечения. Ему предъявили новое обвинение по статье о незаконной ловле рыбы».

    смотретьКапитана судна «Норд» обязали надеть электронный браслет и отправили в СБУ
    Капитана судна «Норд» обязали надеть электронный браслет и отправили в СБУ
    Напомним, ранее Горбенко был арестован по статье «Нарушение порядка въезда на территорию Украины», однако накануне его отпустили из СИЗО под залог. Капитана обязали надеть электронный браслет и отправили на допрос в СБУ. На членов экипажа судна «Норд», которое было задержано 25 марта в Азовском море и до сих пор стоит в порту Бердянска, наложили административный штраф за нарушение украинского закона о так называемых оккупированных территориях. Их также допросили в СБУ как свидетелей по делу капитана.

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